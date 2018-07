Landgericht verurteilt Brandstifter zu dreieinhalb Jahren Haft

Mann handelte aus Wut

Brunsbrock - Ein 40 Jahre alter Angeklagter aus Brunsbrock ist am Montag zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die 7. Große Strafkammer des Landgerichts Verden sprach ihn der Brandstiftung und des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr schuldig. Bis Montag war der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Mit dem Urteil wurde er vorläufig wieder in die Freiheit entlassen.