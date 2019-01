Deutsche Energieagentur würdigt Engagement im Dorfladen Otersen

„Vorreiter in Sachen Klimaschutz“

+ © Torsten Lühning Sehr zufrieden: Nach der Realisierung des Energiespar- und Klimaschutz-Projektes zogen die Dorfladen-Mitarbeiterinnen Kerstin Winkelmann und Brigitte Thom gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Inka Prigge-Wursthorn, Dieter Bergstedt und Günter Lühning (von links) eine positive Bilanz. © Torsten Lühning

Otersen – Die Deutsche Energieagentur „dena“ in Berlin hat eine 40-seitige Informationsschrift zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz in kleinen und großen Handelsimmobilien in Deutschland veröffentlicht. Der schmucke Fachwerkgiebel des Dorfladen Otersen ist dabei nicht nur eines der Titelfotos: Das bürgerschaftlich betriebene Lebensmittelgeschäft wird von der Deutsche Energieagentur auch als eines von vier „Best Practice“-Beispielen und als „moderner Vorreiter in Sachen Klimaschutz“ gewürdigt.