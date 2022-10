Kreisleistungspflügen in Kirchlinteln ein kleiner Stresstest

Von: Christel Niemann

16 Teilnehmer unterzogen sich dem kritischen Urteil der Juroren. Eine gute Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfungen. © Niemann

Beim Kreisleistungspflügen in Kirchlinteln siegte Jannis Meyer vor Georg und Finn Fischer. Gemeinsam mit 13 weiteren angehenden Landwirten stellten sich sie den kritischen Augen der Jury - Parole „Gerade Furche“.

Kirchlinteln – Es war schon einiges los am Freitag auf den Ackerflächen der Rinderzucht Weiß KG Kirchlinteln. Das Bullern moderner Traktoren und Schlepper war schon von Weitem zu hören. Bahn für Bahn zogen die Teilnehmer des Kreisleistungspflügens in scheinbar stoischer Gelassenheit die Pflüge hinter sich her und brachen den Ackerboden um.

Jonas Dreyer, landwirtschaftlicher Auszubildender der Helmke Fulde GbR, stieg von seinem grünen Deutz-Trecker und blickte sich um. Er war zufrieden, sein Pflug schien optimal eingestellt. „Dafür, dass ich für das heutige Leistungspflügen nicht trainiert habe, lief es bislang wirklich gut“, meinte der junge Mann. Und Kreislandwirt Jörn Ehlers, der an der Startseite als einer der Richter fungiert, bestätigte: „20,5 Zentimeter, alles in Ordnung. Und die Furche hat er wunderbar gerade gepflügt.“

Auch an der Wendeseite der Furche zeigten die Daumen der Richter Hans-Werner Heidemann von der Deula in Nienburg und Michael Podehl, Landwirt in Oyten, nach oben. „Um dieses Ergebnis zu erreichen, muss man seinen Traktor und auch das Pfluggerät schon gut kennen“, betonten sie und wiesen auf die gerade Furche, ihre Tiefe und den perfekten Zusammenschlag.

Ein schön gepflügtes Feld musste es am Ende sein. Das hört sich zwar einfach an, ist aber eine ernste Sache und erfordert viel Übung. Denn trotz des Einsatzes von GPS in den modernen Maschinen sollten die angehenden Landwirte das Pflügen schon noch beherrschen. Das meinte auch Bernd Helms, der zuständige Ausbildungsberater bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Damit war auch Sinn und Zweck des jährlichen Leistungspflügens erklärt: ein landwirtschaftlicher Wettkampf, bei dem Genauigkeit und Präzision entscheidend sind.

Bernd Helms, Lwk-Ausbildungsberater. © Niemann

Die 16 Teilnehmer mussten exakt arbeiten, um die Schiedsrichter zu überzeugen. Sauberes Unterpflügen des Bewuchses, gleichmäßige Einhaltung der Arbeitstiefe, gleich hohe und breite, möglichst schnurgerade Furchen, keine Löcher und Erstaufwürfe im gepflügtem Feld und eine gute Krümelung waren die Kriterien. Akribie zahlte sich aus, denn die drei Besten nehmen im kommenden Jahr am Landesentscheid teil.

Dass der Pflugeinsatz unter Landwirten nicht unumstritten ist, wusste auch Helms. Doch das Gerät bietet unbestrittene Vorteile. „Richtig eingesetzt, kann man durch das Pflügen das Optimale aus dem Boden herausholen und ihn nachhaltig fruchtbar halten.“ Zudem werde der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch das richtige Pflügen deutlich dezimiert. „Das Feld wird geräumt, alles wird untergepflügt und der Boden wird ordentlich gelockert.“

Die drei Erstplatzierten (v.l.): Jannis Meyer, Georg Fischer und Finn Fischer. © Niemann

Dass das Pflügen als Wettbewerb ausgetragen wird, beurteilte er als sinnvoll. „Es stachelt den Ehrgeiz der Teilnehmer an.“ Zudem sei es ein wichtiger Termin zwischen Zwischen- und Abschlussprüfung. „Beim Leistungspflügen sind die Teilnehmer einem kleinen Stresstest ausgesetzt und müssen das Erlernte in die Praxis umsetzen.“

Am Rand der Ackerflächen wurde unterdessen von Schaulustigen gefachsimpelt und zur Orientierung die Zwischenkontrollen in den Blick genommen. Die abschließende Siegerehrung nahm Kreislandwirt Jörn Ehlers vor.

Die Siegerliste: 1. Jannis Meyer, 78,5; 2. Georg Fischer, 72,5; 3. Finn Fischer, 69. Sie sind damit für den Landesentscheid qualifiziert. 4. Jonas Wrede, 67,5; 5. Jonas Dreyer, 66; 6. Lennard Meyer und Carina Weiß, beide 64. 8. Lukas Baeßmann, 62,5. 9. Tom Knief, 57. 10. Jana Henneke, 52. 11. Fabian Semrau, 51,5. 12. Erik Baeger, 38. 13. Niklas Wohlers-Zentile 37.

