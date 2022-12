Revitalisierungsmaßnahmen an der Lehrde

Von: Reike Raczkowski

Kieshaufen und abgeflachte Ufer sollen die Lehrde zwischen Hamwiede und Lehringen ökologisch aufwerten. © Raczkowski, Mareike

Die Lehrde soll noch schöner werden. Dafür sorgen Baumaßnahmen zwischen Hamwiede und Lehringen.

Lehringen/Hamwiede – Im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und über Stein geht es, immer am vereisten, steilen Ufer des Flusses entlang. Gut, dass alle Gummistiefel anhaben bei dieser Exkursion an der Grenze zwischen dem Landkreis Verden und dem Heidekreis. Die Grenze bildet hier die Lehrde. Die Aktion Fischotterschutz hat hier in diesem Herbst Baumaßnahmen durchführen lassen, die den Fluss noch schöner machen.

Mit dabei sind heute Anlieger, Grundbesitzer, Landwirte und Vertreter von beteiligten Behörden, die in Augenschein nehmen, wie sich die Lehrde hier, in den Gemarkungen Hamwiede und Neddenaverbergen, seit Oktober verändert hat. Antje Willharms von der Aktion Fischotterschutz hat das Projekt geleitet und die große Revitalisierungsmaßnahme in Auftrag gegeben. „Auf 1,6 Kilometern Gewässerstrecke wurden in diesem Herbst Kies und Totholz eingebracht sowie die Ufer abgeflacht, um die Lehrde wieder ökologisch aufzuwerten“, erklärt Willharms den Exkursionsteilnehmern. Nach 1,5 Monaten Bauzeit sei die Maßnahme nun abgeschlossen.

Lenkbuhnen, Kiesbetten, Totholz

Willharms zeigt, was das Ganze schon jetzt gebracht hat: „Schauen Sie, nun fließt sie wieder wunderschön.“ Und tatsächlich, hinter jeder Kurve des hier stark mäandernden Flusses verändert sich die Strömung, umfließt hölzerne Lenkbuhnen und Baumstubben oder schlängelt sich über Kiesbetten.

Willharms erklärt den Hintergrund des Projektes: Als kiesgeprägtes Fließgewässer könnte die Lehrde ein ausgezeichneter Lebensraum für verschiedene Fischarten sein. Aber im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sei der Fluss aufgrund von zu drastischen Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen geschädigt worden. „Dabei wurde viel Kies weggenommen, der Boden wurde ausgespült, der Fluss wurde immer breiter und tiefer.“ Richard Meyer, Anlieger aus Hamwiede, ergänzt: „So sind über die Jahre auch die Ufer immer instabiler geworden.“

Mithilfe der neuen Strukturen im Flussbett soll sich die Strömungsvielfalt erhöhen und die Lehrde so zu einem wertvollen Lebensraum und attraktiven Laichhabitat werden. „Die Fische werden sich freuen“, ist Willharms überzeugt von dem Nutzen der Maßnahme.

Grundbesitzer ziehen an einem Strang

Sie nutzt die kleine Wanderung, um sich bei den Anliegern zu bedanken: „Es ist erstaunlich, wie gut das alles funktioniert hat. Die Beteiligten waren sich zum Glück einig, dass hier etwas passieren soll“, sagt sie. Da sich die Lehrde in weiten Teilen in Privatbesitz befinde, sei eine Zustimmung der Grundbesitzer eine Grundvoraussetzung für das Projekt gewesen. Die Abstimmung mit den beiden Landkreisen, dem NLWKN, dem Unterhaltungsverband und anderen sei ebenfalls unkompliziert gelaufen. Finanziert wurde die Maßnahme, die insgesamt mehr als 200 000 Euro gekostet hat, aus Landesmitteln aus dem Maßnahmenprogramm zur Fließgewässerentwicklung. Der Landkreis Verden hat sich ebenfalls finanziell beteiligt.

Nach Ende der Exkursion sind die Beteiligten etwas durchgefroren, aber bei einem wohlverdienten Heißgetränk sind sie sich einig: Dieses Projekt ist richtig gut gelaufen. Nun hoffen alle darauf, dass sich die Lehrde in den nächsten Jahren positiv entwickelt.