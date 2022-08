Zögerliche Erweckung des Lintler Krugs

Jens Dreger von Sirius hat Pläne für den Lintler Krug. Seit fünf Jahren arbeitet er daran. © Preuß

Kirchlinteln – „Gastro im Lintler Krug rückt näher“: So titelte die Verdener Aller-Zeitung vor gut einem Jahr. Zwölf Monate später ist das Projekt, das die Jugendberufshilfe Sirius angestoßen hat, offenbar noch nicht entscheidend weiter gekommen. Eine Ortschaftsversammlung sollte jetzt mehr Klarheit bringen und viele Interessierte waren gekommen. Wie und wann die gastronomischen Pläne eines Tages Wirklichkeit werden, konnte aber auch die Veranstaltung nicht klären.

Der neue Kirchlinteler Ortsvorsteher zumindest war schon einmal überwältigt von dem großen Interesse. „Zur Besichtigung des Kammerfachs waren 40 Leute gekommen und in der Versammlung waren es 80 bis 90 Leute“, berichtet Hermann Meyer. Auch in den Wortbeiträgen habe sich gezeigt, dass die Kirchlintler wollen, dass es weitergeht, war sein Eindruck. Es habe Diskussionen gegeben, die Meyer als teilweise hitzig beschreibt.

Die Vermutung allerdings, dass das Rathaus das Projekt eher verschleppt hat, habe Bürgermeister Arne Jacobs zerstreuen können. Und auch für Jens Dreger ist es plausibel, dass die Mühlen der Bürokratie nicht so schnell mahlen können, wie es manchmal gewünscht wird. Der Sirius-Geschäftsführer gibt zu, dass er gerne schon weiter wäre. „Seit fünf Jahren bin ich da dran“, sagt er, und manchmal sei seine Geduld auch schon auf die Probe gestellt.

Das Sirius-Projekt sieht einen inklusiven Café- und Restaurantbetrieb vor, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen die Aufgaben übernehmen. „Uns geht es darum, dass die Mitarbeiter hier eine richtige Bezahlung bekommen, die ihnen ein selbstständiges Leben ermöglicht“, sagt Dreger.

Das sei ein wichtiger Punkt, weil in anderen Arbeitsangeboten, wie in den Behindertenwerkstätten etwa, nur ein Taschengeld gezahlt würde. Unabhängig von Einrichtungen oder Familienmitgliedern mache das die Beschäftigten nicht. Das Interesse auch von potenziellen Beschäftigten ist bereits vorhanden. Jens Dreger hat bereits Bewerbungen erhalten.

Regionale Küche individuell zubereitet

Und das, obwohl bislang noch nicht sehr viel konkret ist und noch in den Sternen steht, wann der Betrieb öffnen kann. Eine Franchise-Lösung will Sirius im Linteler Krug nicht verwirklichen. „Uns geht es auch darum, regionale Küche mit entsprechenden Zutaten und individuell zubereiteten Gerichten anzubieten“, erklärt Dreger das Konzept. Deshalb sei eine Zusammenarbeit wie etwa bei dem Samocca in Walsrode hier nicht infrage gekommen.

„Klar ist eigentlich nur, dass es im Lintler Krug sein wird. Wir haben einen Mietvertrag“, berichtet Dreger. Den habe er noch mit dem alten Rat geschlossen.

Auch einen Bauantrag für notwendige bauliche Veränderungen hat er bereits bei der Gemeinde abgegeben. Das sei schon kompliziert, weil das Gebäude auf zwei Flurstücken liege. „Das verdoppelt den Aufwand mit dem Katasteramt.“

Mittlerweile, so berichtet Dreger, hat er mit der Verwaltung im Kirchlintelner Rathaus schon über viele Details gesprochen. Manche Planung musste angepasst werden, auch was die angedachte Organisation des Betriebs betrifft. „Mitarbeiter können nicht ständig über die Straße gehen, also brauchen wir auch das Werkstattgebäude auf der Rückseite“, gibt er ein Beispiel. Eigentlich hatte Dreger immer mit den 100 Quadratmetern des als Kammerfach bezeichneten Gebäudeteils geliebäugelt. Und er ist zuversichtlich, dass die Gastronomie dort auch irgendwie unterkommen wird. Wie dann aber auch bei der Besichtigung den Besuchern deutlich wurde, wird der Platz nicht ausreichen.

Wenig Platz für die Tourist-Info

Wenn man Pläne ändert, entstehen ganz schnell neue Probleme. Das ist auch hier so. Der Platz für die Tourist-Information der Gemeinde, die ja auch im Lintler Krug untergebracht ist, schrumpft, je konkreter die Pläne werden. „Für die Mitarbeiterin muss es eine Perspektive geben“, bestätigte Hermann Meyer. Auch das sei in der Versammlung angesprochen worden. Lösungen und konkrete Pläne, so berichtet der Ortsvorsteher, soll es noch in diesem Jahr geben.

Von Ronald Klee

Immer noch im Rohbau: Das Interesse an der Entwicklung im Kammerfach des Lintler Krug ist groß. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit zur Besichtigung. © Meyer