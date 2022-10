In Kirchlinteln die CDU überholt

Von: Erika Wennhold

Für ZDF Hochrechnung befragen Sebastian Helmbrecht (l.) und Axel Sonntag (r.) Wähler Thorsten Brandt in der Grundschule Bendingbostel. © Wennhold, Erika

In der Gemeinde Kirchlinteln siegt Dörte Liebetruth deutlich / SPD gewinnt dazu

Kirchlinteln – In der Gemeinde Kirchlinteln ist man offensichtlich zufrieden mit der Arbeit von Ministerpräsident Stephan Weil. Die CDU hat hier mit 30,40 Prozent gegenüber der SPD mit 33,21 knapp verloren. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte die Partei von Bernd Althusmann noch die Nase vorn, im Vergleich zu den Vorjahren war der Abstand jedoch bereits deutlich geschmolzen. Noch klarer fiel das Ergebnis für die Spitzenkandidatin der SPD, Dörte Liebetruth, aus. Das wundert nicht, schließlich hat sie fünf Jahre lang im Landtag gearbeitet und viel Präsenz in ihrem Wahlkreis gezeigt. Außerdem ist sie in Kirchlinteln aufgewachsen und vielen Wählern in der Gemeinde gut bekannt. Gleichauf war die Kandidatin der CDU lediglich in Weitzmühlen, überrunden konnte sie Liebetruth nur in Kükenmoor, und das deutlich mit 41,84 Prozent gegenüber 30,61. Eine ernste Konkurrenz für Liebetruth war Bachmann in Kirchlinteln nicht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung hat die SPD 0,58 Prozent hinzugewonnen, die CDU 8,22 Prozent der Wählerstimmen verloren. Hinzugewonnen haben auch die Grünen mit 2,98 Prozent. Warum die AFD in der Gemeinde 5,66 Prozent mehr Wählerstimmen als 2017 für sich verbuchen konnte, darüber werden sich die etablierten Parteien sicherlich noch ihre Gedanken machen müssen. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde war mit 69,29 Prozent etwas schlechter als bei der Wahl 2017, als noch 71,1 Prozent ihre Stimmen abgaben.

Dass es für die SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil weitergehen würde, stand bereits um 18 Uhr so gut wie fest. Die Hochrechnungen von ARD und ZDF bildeten das Ergebnis mit nur minimalen Abweichungen schon vor der Auszählung in den Wahllokalen ab. Zu verdanken ist dieser frühe Eindruck vom Ergebnis der Landtagswahl 2022 ARD Infratest Dimap und ZDF Hochrechnung. Beide warteten für ihre Sender vor den Wahllokalen auf Wählerinnen und Wähler, um sie darum zu bitten, noch einmal einen Wahlzettel auszufüllen. Um den Zuschauern am Abend aber noch mehr als die reinen Prozentzahlen bieten zu können, wurde auf diesen Wahlzetteln noch einiges andere abgefragt. Zum Beispiel Alter, Geschlecht und Schulabschluss. Aber auch die wirtschaftliche Situation oder die Entscheidungsfindung konnten per Kreuzchen angegeben werden, genauso wie die Entscheidung bei der Wahl im Oktober 2017.

Dass die Fernsehsender am späteren Abend dann auch noch sagen können, welche Koalitionen sich die Wählerinnen und Wähler wünschen oder welche Wählerströme es gegeben hat, ist den Wahlforschern zu verdanken, die zum Beispiel von August-Wilhelm Geißelbrecht von Neddenaverbergen aus zwischen 8 Uhr morgens und bis zur Auszählung im Wahllokal mit Zahlen versorgt wurden. Geißelbrecht macht das nicht zum ersten Mal, aber Neddenaverbergen gehörte am Sonntag für ihn zu den positiveren Erfahrungen. „Obwohl es hier heute Morgen noch ganz schön kalt war.“ Vor allem die Kooperation hat ihm gefallen. „Es waren nur wenige, die das nicht wollten.“ Auch der Wahlvorstand habe ihn sehr gut unterstützt, indem er die Wählerinnen und Wähler nach ihrer Stimmabgabe darauf aufmerksam gemacht hätten, dass sie draußen vor dem Wahllokal von ihm noch einmal zur Stimmabgabe gebeten würden. All jene konnten sich dazu in einem dafür vorgesehenen Raum zurückziehen.

Weil in Bendingbostel fast immer so gewählt wird wie auf Bundes- oder Länderebene, war auch hier das Fernsehen wieder vertreten. Für die ZDF-Hochrechnung baten Axel Sonntag und Sebastian Helmbrecht die Wählerinnen und Wähler noch einmal um ihre Stimmabgabe und um einige andere Angaben, die sie auf vorgefertigten Formularen machen konnten. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Hochrechnungen um 18 Uhr auf den Fernsehkanälen dem amtlichen Endergebnis der jeweiligen Wahl erstaunlich nahe kommen.

Im Auftrag für ARD Infratest Dimap bittet August-Wilhelm Geißelbrecht (r.) Wähler Eckhard Berthold (l.) in Neddenaverbergen, seine Wahl zu wiederholen. © Wennhold, Erika