Zwischen Dankbarkeit und Heimweh: Ukrainische Familie berichtet von Flucht

Von: Reike Raczkowski

Sind dankbar für die große Gastfreundschaft, die ihnen in der Gemeinde Kirchlinteln entgegengebracht wird: David (13), Oksana (51) und Karolina Chemerys (15) aus der westukrainischen Stadt Tlumatsch. © Raczkowski

Über ihre Flucht, die sie aus der Ukraine nach Kirchlinteln führte, berichtet Familie Chemerys. Die Flüchtlingskoordinatorin der Gemeinde Kirchlinteln, Marina Kisser, fungierte bei diesem Gespräch freundlicherweise als Dolmetscherin.

Kirchlinteln – Dieses Gespräch fällt Oksana nicht leicht. Da ist die Sprachbarriere, da sind die Erinnerungen, da ist ganz viel Heimweh. Manchmal muss sie weinen, wenn sie darüber spricht. Aber sprechen muss sie, das ist ihr wichtig. Sie will Danke sagen, all den Menschen, die ihr geholfen haben, seit sie vor zehn Monaten mit ihren beiden Kindern David und Karolina aus der Ukraine nach Deutschland geflohen ist. „Diese Geschichte beginnt am 24. Februar 2022, als sich für uns alles veränderte“, beginnt Oksana leise zu erzählen.

Bis zu diesem Tag, diesem schwarzen Tag, als Russland die Ukraine überfiel, führte die Familie Chemerys ein einfaches Leben in der kleinen Stadt Tlumatsch in der Westukraine. „Ich bin alleinerziehend, habe als Tagesmutter gearbeitet.“ Als gelernte Krankenschwester habe sie sich dabei vor allem um Kinder mit Behinderungen gekümmert.

Jede Nacht hörten sie die Flugzeuge

„Und dann kam der Krieg.“ In Tlumatsch selbst hat es zwar bis zum heutigen Tag keine Kampfhandlungen gegeben, aber die 51-Jährige erklärt, warum sich das Leben dennoch auf einen Schlag verändert hat: „Wir haben jede Nacht die Flugzeuge gehört. Immer wieder ging der Alarm und wir mussten in den Keller.“ Auf einmal lebte die Familie in konstanter Angst. „Wir drei sind abends immer komplett angezogen ins Bett gegangen, mit allen wichtigen Unterlagen unter dem Kopfkissen.“ Nie hätte sie gedacht, dass sich ihr Leben einmal so plötzlich ändern würde.

Flucht war bald ein Thema. „Aber wir hatten dafür nicht genug Geld.“ Und dann las sie in einer lokalen Facebook-Gruppe einen Aufruf, dass ein Hilfstransport aus einer kleinen deutschen Gemeinde erwartet würde. Und dass dieser auf dem Rückweg Kinder mitnehmen würde, um sie in Sicherheit zu bringen. Ihre Kinder alleine in ein fremdes Land schicken? David ist erst 13, Karolina 15. Das brachte Oksana nicht über das Herz. Aber als sie erfuhr, dass die Helfer auch sie mitnehmen würden nach Deutschland, fiel die Entscheidung. „Und sie fiel mir sehr schwer. Aber ich hatte Angst um das Leben meiner Kinder. Und ich wusste, das ist unsere einzige Chance, hier rauszukommen.“ Schlimm war es, ihre Mutter zurückzulassen, sagt Oksana. „Sie ist 72 Jahre alt, sie ist krank und sie lebt allein.“ Aber mitkommen wollte sie in ihrem Alter nicht mehr.

Flucht mit dem Bus ins Ungewisse

Als der Tag kam, der 11. März, und die Flüchtlinge nahe der polnischen Grenze auf den Hilfstransport treffen sollten, wuchs die Sorge der alleinerziehenden Mutter. Tat sie wirklich das Richtige? Nicht nur, dass sie gleich bei völlig fremden Menschen in den Bus steigen würde. Sie und ihre Kinder waren zuvor noch nie außerhalb der Ukraine gewesen. Ihr weitester Urlaub habe sie einmal an das Schwarze Meer geführt. Aber Deutschland? Das war für sie ganz weit weg. Und wie hieß der Ort, wo es hingehen sollte? Kirchlinteln? Davon hatten sie noch nie gehört.

Doch dann stiegen sie in den Bus und Oksana beruhigte sich ein wenig. „Man war unglaublich nett zu uns. Es gab kleine Geschenke für die Kinder und warme Worte.“ Auch die 15-jährige Karolina erinnert sich noch ganz genau an die Fahrt. „Als wir die Grenze nach Polen überquert haben, habe ich aufgeatmet.“ Im Bus erfuhren die drei, dass sie in Deutschland erst einmal ein paar Tage bei einem Pastor in einem kleinen Ort namens Wittlohe unterkommen würden. „Er war bei dem Transport dabei. Wir haben ihn im Bus kennengelernt und uns in guten Händen gefühlt. Ich habe sofort gewusst: Wilhelm Timme lässt uns nicht im Stich.“

Große Hilfsbereitschaft in Kirchlinteln

Dieser ersten Begegnung mit hilfsbereiten Kirchlintlern sollten in den nächsten Wochen und Monaten zahlreiche weitere folgen. Ob beim Arzt, beim Edeka oder in den Behörden, sie habe viele sehr nette Menschen getroffen. Oksana will am liebsten jeden Einzelnen nennen, der ihr seit ihrer Flucht geholfen hat. „Natascha, Rosemarie, Renate, Claus, Olga, Rudolf...“, zählt sie auf. Aber sie hat Angst, sie könnte jemanden vergessen. Wie zum Beispiel die nette Sachbearbeiterin beim Landkreis, deren Name ihr gerade nicht einfällt. „Alle sind so lieb, so offen. Das war unerwartet, und das hat es uns leichter gemacht.“

Mittlerweile wohnt Familie Chemerys mit einer großen Gruppe Ukrainer in einer Unterkunft in Schafwinkel, eine Art WG mit neun Kindern, fünf Frauen und einem Mann. Die Kinder gehen in Kirchlinteln zur Schule, haben deutsche Freunde gefunden. David spielt Fußball im Verein und geht reiten. Der 13-Jährige möchte sich unbedingt bedanken bei dem örtlichen Reiterhofbesitzer, der ihm das kostenfrei ermöglicht, Claus Lueßen.

Mülltrennung war nur anfangs ein Problem

Auch kleine Niederlagen gab es. Oksana erinnert sich an den Tag, als der Müll abgeholt werden sollte, den sie vor die Tür gestellt hatte. „Er wurde nicht mitgenommen und ich war ganz verzweifelt, denn ich wusste nicht, was los war.“ Kurzerhand erteilten ihr ein paar Kirchlintler eine Nachhilfestunde in Sachen Mülltrennung. „So etwas kennen wir in der Ukraine nicht“, sagt Oksana, die sichtlich stolz ist, dass sie das deutsche Abfallsystem mittlerweile durchschaut hat.

Schwer fällt es ihr dagegen, nicht arbeiten zu können. Aber ohne Sprachkenntnisse ist es kaum möglich, etwas zu finden, und die Deutschkurse im Landkreis haben eine lange Warteliste. „Ich würde so gerne wieder mit Kindern arbeiten“, sagt Oksana, die zwischenzeitlich die Chance bekam, in Schafwinkel mit erwachsenen Behinderten zu arbeiten. „Aber das habe ich körperlich leider nicht geschafft“, sagt die kleine und zierliche Frau.

Bürgerbus ist eine große Hilfe

Für ihre Termine, beim Arzt oder beim Landkreis, zum Einkaufen und so weiter nutzen die Ukrainer gerne den Bürgerbus. So hat Oksana auch die Fahrerin Renate Meyer aus Kirchlinteln kennengelernt, die ihr mittlerweile eine Freundin geworden ist. „Sie hilft mir sehr, sie hat ein großes Herz.“

Im Sommer sei die Familie mit dem Bürgerbus ins Schwimmbad gefahren und auch zu den Gottesdiensten in Wittlohe, die sie sehr gerne besuche, komme sie auf diese Weise problemlos. „Für die Gottesdienste organisiert Pastor Timme eine Dolmetscherin, damit wir das auch verstehen. Das bedeutet uns sehr viel“, sagt die sehr gläubige Oksana.

Oksana möchte ihre Mutter gerne wiedersehen

„Ich bete, dass der Krieg endet. Jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine. Ich vermisse meine Heimat so sehr.“ Zwar telefoniere sie jeden Tag mit ihr, aber wie gerne würde sie ihre Mutter wenigstens für einen Besuch wiedersehen. Doch Oksana bekommt keinen Termin beim Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg, um die für die Reise erforderlichen Unterlagen zu erhalten. Ortsvorsteher Hermann Meyer hat schon versprochen, mit ihr nach Hamburg zu fahren, wenn es doch endlich klappt.

Wenn es klappt, würde David wohl gerne mitfahren zu einem Besuch seiner Großmutter in der Ukraine. Auch, nach Ende des Krieges wieder zurückzukehren in ihr Heimatland, können sich der 13-Jährige und seine Mutter gut vorstellen. Karolina dagegen nicht. „Nein“, sagt die 15-Jährig, auf Deutsch, laut und deutlich – und muss nicht einmal überlegen. „Ich möchte nicht zurück. Mein Leben ist jetzt hier. Ich habe Freunde gefunden, ich habe eine Beziehung. Und, ganz ehrlich: Mein Leben hier ist besser als in der Ukraine.“

Das Heimweh ist groß

Oksana versteht die Gefühle ihrer Tochter, ist aber etwas traurig. „Ich selbst habe mein ganzes Leben in der Ukraine verbracht. Alles, was ich erlebt habe, alle meine Erinnerungen sind mit der Ukraine verbunden. Dort liegen meine Wurzeln.“ Sie habe großes Heimweh. „Ich vermisse meine Mutter, meine Nachbarn, meine Kollegen. Ich vermisse sogar die Bäume und die Steine meiner Ukraine, ich will den Boden meiner Heimat küssen....“ Und dann fließen die Tränen.

Eins will sie unbedingt noch loswerden. Sie hält engen Kontakt zu ihren Nachbarn und Freunden in der Stadt Tlumatsch. Und deswegen weiß sie, wie dankbar man dort für die Hilfe aus Kirchlinteln ist. Gerade kürzlich ist wieder ein Transport in Tlumatsch angekommen. „Die Menschen haben sich sehr gefreut, es gab warme Kleidung und Lebensmittel. In Tlumatsch leben mittlerweile viele Kinder ohne ihre Väter, die an der Front sind, die Mütter haben oft keine Arbeit. Die Unterstützung aus Kirchlinteln ist für die Menschen dort kostbar wie ein Schatz.“