Öfen: Der Markt im Kreis Verden ist abgegrast

Von: Erika Wennhold

Thorsten Bock führt eingebaute Sicherheit vor: Die Ofentür schließt sich von ganz allein. © wennhold

Wer jetzt noch eine zusätzliche Wärmequelle plant, um Gas oder Öl zu sparen, wird kaum fündig. Bei Edelstahlschornsteinen beträgt die Lieferzeit bis zu drei Monate, Kaminöfen sind kaum noch zu haben.

Luttum – Der Schornstein aus Edelstahl ist angebaut. Gedauert hat es nur einen Vormittag. Das Loch in der Wand ist gebohrt. Nur der Ofen fehlt noch. Aber auch der wird bald geliefert. – Glück gehabt oder rechtzeitig bestellt. Denn, wer jetzt noch eine zusätzliche Wärmequelle plant, um Gas oder Öl zu sparen oder bei Engpässen, Stromausfall oder anderen Szenarien für Eiseskälte gewappnet zu sein, wird kaum noch fündig.

Thorsten Bock, Schornsteinbauer und Ofenhändler in Luttum, muss Neukunden vertrösten. Was in seinem Ausstellungsraum noch steht, ist zum größten Teil verkauft. Wer keinen Schornstein hat, muss sich auf sechs bis zwölf Wochen Lieferzeit einstellen. „Vor einem Jahr hat es maximal eine Woche gedauert, bis wir für einen Edelstahlschornstein alles beisammen hatten“, sagt Bock, der in diesen Tagen viel zu tun hat.

Schärfere Grenzwerte bis 2024

Das könnte so bleiben, denn bis 2024 verschärfen sich die Grenzwerte, die in der Bundesimmissionsschutzverordnung festgesetzt sind. Viele alte Öfen oder Kamine haben dann keine Chance mehr, müssen ausgetauscht werden, doch der Markt ist derart abgegrast, dass sich die Branche fragt, wie sie die große Nachfrage überhaupt noch bedienen sollen.

Vom Ofen zum neuen Edelstahlschornstein an der Außenwand geht es durch ein sauber ausgebohrtes Loch. © Privat

Öfen aus dem Ausland in Deutschland oft nicht zugelassen

Sven Mildner, Schornsteinfegermeister und Kreisobmann, warnt davor, jetzt im Ausland auf die Suche zu gehen. „Das sind oft Öfen, die hier gar nicht zugelassen sind.“ Er hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass die Leute alte, schon ausgemusterte Öfen wieder ins Haus holen. Und, wenn dann auch der Schornstein nicht vernünftig ausgerüstet ist, könne das fatale Folgen haben – zum Beispiel einen Schornsteinbrand. Der kann aber auch entstehen, wenn das falsche Brennmaterial benutzt wird, und der Schornstein verklebt und verrußt ist. An ein Extrembeispiel erinnert sich Schornsteinbauer Bock: „Da hatte jemand eingeräumt, wegen fehlender gelber Säcke eine andere Entsorgungsmethode gewählt zu haben. Das hat ihn am Ende 2000 Euro Sanierungskosten beschert.“

Es ist kalt, aber die Männer auf dem Gerüst sind schnell mit der Arbeit fertig. © Privat

Umweltfrevel: Laminat im Ofen verbrannt

Schornsteinfeger Mildner kennt ähnliche Fälle: „Da wurde zum Beispiel der ausgetauschte Laminatboden im Ofen entsorgt.“ Abgesehen vom Umweltfrevel, täten sich die Leute damit auch selber keinen Gefallen, denn die meisten Öfen seien nur für die Holzverbrennung ausgerüstet und würden über kurz oder lang Schaden nehmen. Halten sich Ofenbesitzer an die Vorschriften und verbrennen nur gut abgelagertes und trockenes Holz, sei der Betrieb von Kaminöfen kein Problem.

„Die modernen Öfen müssen einen Wirkungsgrad von über 80 Prozent haben.“ Damit sei die Feinstaubbelastung entsprechend gering. Von einer CO2-Belastung spreche man ohnehin nicht. „Holz verbrennt CO2-neutral.“

Ausstausch alter Geräte wird Jahre in Anspruch nehmen

Damit alle Haushalte mit einem Ofen gute Immissionswerte nachweisen können, müssen ab 2024 alle Öfen ausgetauscht werden, die nicht den Anforderungen entsprechen. Thorsten Bock kennt die Zahl dazu: „Das sind sechs Millionen, die entweder ausgetauscht oder aufgerüstet werden müssen. Das wird drei bis vier Jahre dauern.“

Aber auch für die außen angebauten Edelstahlschornsteine gibt es neue Vorschriften. Bock: „Sie müssen mindesten 40 Zentimeter über den Dachfirst hinausragen. Wird der Schornstein nicht an der Giebelseite, sondern an der geneigten Dachfläche angebaut, muss er entsprechen höher sein.“ Heißt: Wer einen Schornstein von außen anbauen lassen möchte, sollte sich genau überlegen, wo Ofen und Zubehör platziert werden.

Für Firmen wie die von Thorsten Bock „war es ein Wahnsinnsjahr“. Wie es weitergeht, wissen er und seine Kollegen aber nicht. Hat er eben noch einen Schornstein installiert, wird er den nächsten Tag mit Servicearbeiten wie Ofen- oder Schornsteinreinigung zu tun haben. Pflege, die sich jeder Ofenbesitzer leisten sollte. Hinzu kommt die Pflege, die er selber übernehmen kann. Bock: „Man soll das Holz niemals in den Ofen hineinschmeißen, das macht auf Dauer die Schamottsteine kaputt, sondern hineinlegen.“

Dann hat man lange etwas von einer Investition, die bei Edelstahlschornsteinen zwischen 2500 und 4500 Euro liegt und beim Ofen bei etwa 2000 Euro beginnen.