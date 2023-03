Der Jakobi-Wald in Wittlohe ist mittlerweile 870 Bäume stark

Von: Harald Röttjer

Es gibt viele Gründe, einen Baum zu pflanzen: Sei es als Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis oder einfach nur aus Naturschutzgründen. © Harald Röttjer

Gemeinsam gegen den Klimawandel: Am 21. Pflanztag in Wittlohe wurden 21 Bäume unterschiedlicher Art in die Erde gepflanzt.

Wittlohe – „Vor zehn Jahren haben wir uns zum ersten Mal hier getroffen, um Bäume für eine bessere Zukunft zu pflanzen, hier und heute tun wir es beim 21. Pflanztag wieder, damit das Leben auf dem blauen Planeten auch eine Zukunft hat.“ Mit diesen Worten hieß der Pastor der Kirchengemeinde St. Jakobi Wittlohe, Wilhelm Timme, zahlreiche Gäste zur Andacht im immer größer werdenden Jakobi-Wald willkommen.

Ein wichtiger Schritt in eine bessere Zukunft

„Mit jedem Baum, den wir pflanzen, wird CO2 und Sauerstoff produziert“, hieß es seinerzeit und seitdem verfolgt die Kirchengemeinde unbeirrt diesen Plan. Es sei zwar nur ein kleiner, aber auch ein sehr wichtiger Schritt in eine bessere Zukunft, hob Timme beim aktuellen Pflanztag hervor. Ebenso bedeute es, dass damit Verantwortung übernommen werde. Diese Verantwortung ließe sich auch gerne in anderen Zusammenhängen und Bereichen des Lebens ausdehnen. So könne man soweit es gehe auf Plastik verzichten oder auf Urlaubsreisen mit dem Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff. Vielleicht könnte man auch einfach häufiger Fahrgemeinschaften bilden. Es gebe viele Beispiele, mit denen Menschen in ihrem persönlichen Verhalten die Verantwortung für eine bessere Zukunft übernehmen könnten.

Der Jakobi-Wald wächst auf 870 Bäume an. Bis zum Herbstpflanztag sollen es mehr als 900 werden. © Harald Röttjer

Es sei bekannt, dass die Menschheit mit ihrer Anwesenheit das Leben auf Erden massiv beeinflusse, so Timme weiter. Bei acht Milliarden Menschen, die heute den Planeten bevölkerten, werde der Einfluss natürlich immer größer und damit auch die Verantwortung, die der Mensch trage.

Timme bedankte sich beim Verdener Brunnenbauer Oskar Schneider für dessen Einsatz für eine eigene Wasserversorgung im Jakobi-Wald. Zum Abschluss des 21. Pflanztages wurden 21 Bäume unterschiedlicher Art in die Erde gebracht, die von Personen zu unterschiedlichen Anlässen gestiftet wurden. Damit wuchs der Jakobiwald auf etwa 870 Bäume an – und der Pastor geht davon aus, dass beim Herbstpflanztag die 900er-Grenze geknackt werde. Denn auch an diesem Tag werde es sicher wieder zahlreiche Menschen geben, die nicht nur über den Klimawandel reden, sondern auch etwas dagegen tun.