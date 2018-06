In sechs Gespannen waren die Landwirte in der Feldmark unterwegs und Kreislandwirt Jörn Ehlers führte viele Gespräche mit den Berufskollegen.

Deelsen - Der Land- und Fortwirtschaftliche Wanderverein für den Geestbezirk konnte auf der Feldrundfahrt die Ertragseinbußen durch die außerordentliche Trockenheit in diesem Frühsommer direkt vor Ort bei allen unterschiedlichen Früchten begutachten.

Bei den Ähren der Gerste waren kaum nennenswerte Körner vorhanden und auch der Wuchs der Halme war an vielen Stellen besonders niedrig, die auf der fast zweistündigen Rundfahrt in den Gemarkungen Scharnhorst, Walle, Holtum, Brammer und Deelsen besichtigt wurden. Manche Landwirte planen, die Gerste einfach komplett zu Stroh zu verarbeiten, da sich das Dreschen wirtschaftlich gar nicht lohne. Auch der Weizen war nur noch partiell auf wenigen Feldern grün und konnte noch Ähren ausbilden. Auf den meisten Feldern war das Getreide schon fast oder ganz durchgetrocknet mit kläglichen Körnern in viel zu kleinen Ähren.

Lediglich beim Mais konnten die Bauern vorläufig Entwarnung geben, weil die feuchten Tage im Juni gerade richtig zur größten Wachstumsphase der Pflanzen gekommen seien. Allerdings sei der Wasserbedarf der Maispflanzen derzeit besonders groß, weil die flächigen Blätter voll ausgebildet sind. Eine erneute Trockenperiode sei jetzt auch für die Maisernte verheerend.

Anschließend hielten der Vorsitzende des Wandervereins, Wilfried Willenbrock, und Kreislandwirt Jörn Ehlers eine Manöverkritik zur Rundfahrt beim geselligen Beisammensein in Deelsen. „Nach den katastrophalen Bestellbedingungen wegen der vielen Niederschläge im Winter kam die große Trockenheit zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt“, sagte Ehlers. „Dadurch rechnen wir mit 30 Prozent weniger Ertrag auf unseren Böden in der Geest. Hoffentlich wird der Handel den niedrigen Ertrag durch gute Preise ausgleichen.“

Eine künstliche Bewässerung, wie sie gelegentlich zu sehen ist, sei insbesondere für die Hackfrüchte, wie Kartoffeln rentabel, weil die Wertschöpfung dabei viel höher sei als beim Getreide.

Außerdem sprach Ehlers an, dass die Wegeseitenränder, die als Blühstreifen genutzt werden, als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden sollten. „Große Sorgen habe ich derzeit vor der afrikanischen Schweinepest (ASP). Wir hoffen, möglichst lange davon verschont zu bleiben“, sagte Ehlers. Anschließend diskutierten die Landwirte mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft über die Folgen der großen Trockenheit in diesem Jahr und die Gefahren durch die ASP.

