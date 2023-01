„De kann allns un de mokt allns“: Dank an die Holtumer Geheimwaffe Egon Schröder

Von: Reike Raczkowski

Voll des Lobes für den engagierten Holtumer sind Sandra Schulz, die Vorsitzende des Heimatvereins, und Helma Rippe, Ortsvorsteherin, die Egon Schröder hier in die Mitte nehmen. Im Hintergrund: der Friedhof, auf dem der rüstige Rentner in den vergangenen Jahren viel Zeit verbracht hat. © Raczkowski

Holtum (Geest) – Nein, mit so einem großen Bahnhof hat Egon Schröder nun wirklich nicht gerechnet. Dass sogar die Presse kommt, wenn er in den Ruhestand geht. Und Blumen, auch das noch. Aber für die Ortschaft Holtum (Geest) ist der rüstige Senior eben sehr wichtig. Seien es gärtnerische oder handwerkliche Arbeiten auf dem Friedhof oder dem Dorfplatz, sei es das Aufziehen der Turmuhr: „Egon, de kann allns un mokt allns“, bringt Ortsvorsteherin Helma Rippe die Fähigkeiten des 75-Jährigen auf Plattdeutsch auf den Punkt. „Er ist ein Holtumer Original“, sagt Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs. „Ohne Menschen wie ihn könnten wir die vielen Aufgaben einer flächengroßen Gemeinde kaum bewältigen.“

Seit fast 60 Jahren ist Schröder bei der Holtumer Firma Ehlers und Otten beschäftigt, seit dem Rentenalter in reduzierter Stundenzahl, versteht sich. So blieb ihm seit 2008 genügend Zeit für die Arbeit für die Gemeinde Kirchlinteln: „Friedhofsarbeiten, Mähen am Bahnübergang, den Dorfplatz sauberhalten, das gehörte alles dazu“, so Schröder, der sagt, dass ihm die Arbeit immer große Freude gemacht habe. „Ich bin so der Typ, ich arbeite gern“, sagt er schulterzuckend.

„Der Job war abwechslungsreich und immer wieder war auch handwerkliches Geschick gefragt.“ Mit etwas Stolz in der Stimme erzählt Schröder, dass er in all den Jahren nicht einmal bei der Gemeinde habe anrufen und um Hilfe bitten müssen.

Er erwähnt, dass auch das Schnacken bei seinem Job eine Rolle gespielt habe. „Besonders im Frühjahr, wenn hier auf dem Friedhof viel los war und die Menschen die Gräber neu bepflanzt haben, da ist man mit dem einen oder anderen natürlich ins Gespräch gekommen.“ Auf dem Dorf sei der Friedhof immer auch eine Art Begegnungsstätte, sagt Schröder.

Zusätzlich zur Arbeit für die Gemeinde fiel auch der Glockenturm viele Jahre in das Aufgabengebiet von Schröder. „Etwa das Läuten bei Beerdigungen, das war manchmal etwas anstrengend“, erzählt er. Denn wenn er selbst eine Beerdigung in der Kapelle besuchte, musste er sich oft genug rechtzeitig rausschleichen, schnell mit dem Rad zum Glockenturm auf dem Dorfplatz fahren, das Geläut betätigen und rechtzeitig zurück sein, wenn die Gesellschaft mit dem Sarg die Kapelle verließ. „Zum Glück übernimmt das Läuten bei Bestattungen mittlerweile das jeweilige Beerdigungsinstitut“, erzählt Schröder. Aber das traditionelle Läuten mittags um 12 Uhr, wenn ein Holtumer verstorben ist, ebenso wie das wöchentliche Aufziehen der Turmuhr per Hand, das habe Schröder immer gewissenhaft übernommen, sagt Ortsvorsteherin Helma Rippe. Alle seien froh, dass Enrico Fuhrmann, der in der Nähe des Turmes wohnt, diese Aufgabe künftig übernehmen wird.

Die Friedhofsarbeiten im Auftrag der Gemeinde übernimmt ab sofort eine Gärtnerin aus Armsen. „Die scheint mir sehr kompetent zu sein. Ich hoffe, sie hat ebenso viel Freude an der Arbeit wie ich“, sagt Schröder.

Langeweile werde bei ihm sicher nicht aufkommen. Nicht zuletzt hoffe er, etwas mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Apropos: „Bitte erwähnen Sie unbedingt meine Frau Herma“, sagt Schröder. „Sie hat auf dem Friedhof ganz viel mitgeholfen, besonders beim Anpflanzen. Sie hat ein Auge für Blumen, ich bin mehr so der Mann für’s Grobe.“

Auch künftig will Schröder nicht auf der faulen Haut liegen. Dafür arbeitet er viel zu gern. Nein, er wird weiterhin mit seinem Werkzeug und seinen Gerätschaften in Holtum zu sehen sein – ehrenamtlich. „Ich habe so eine Gruppe gegründet, Holtums rüstige Rentner nennen wir uns. Wir treffen uns alle Vierteljahr, um das Dorf schöner zu machen, legen Beete an, pflegen Grünflächen, so was eben.“ Er freue sich, wenn er durch das Dorf fahre, und alles sehe gepflegt aus.

Auch für den Heimatverein will er sich weiter engagieren. Wenn es etwa darum gehe, die Sitzbänke zu streichen, dann wolle er wohl gerne mit anpacken, sagt Schröder. Dafür ist Sandra Schulz, die Vorsitzende des Vereins, dankbar. „Man braucht Leute wie Egon“, sagt sie. „Ein Anruf, und ich bin da“, verspricht Schröder.