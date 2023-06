Luttumer Erzähl-Café: „Das riecht hier ja wie früher“

Von: Reike Raczkowski

„Schön, sich mal kennenzulernen.“ In der Luttumer Dorfscheune kamen Senioren, Tagespflege-Mitarbeiter und Mitglieder des Heimatvereins ins Gespräch. © Raczkowski

Heimatverein und Tagespflege-Senioren aus Luttum lernen einander an einem ungewöhnlichen Ort kennen: beim Erzähl-Café am Backofen.

Luttum – „Das riecht hier ja wie früher“, sagt eine alte Dame kichernd und steckt den Kopf ins Luttumer Backhaus. Sie muss es wissen, denn in ihrer Kindheit gehörte der Duft von frischem Butterkuchen direkt aus dem großen Ofen einfach dazu. Erinnerungen wecken und darüber miteinander ins Gespräch kommen – das ist das Ziel des ersten „Luttumer Erzähl-Cafés“, zu dem die Backmeister des Heimatvereins die Senioren aus der örtlichen Tagespflege „Landhaus Luttum“ eingeladen haben.

Im Landhaus langweilen sich die Senioren eigentlich nie: Die Einrichtung hat sich auf die Fahnen geschrieben, stets für Abwechslung zu sorgen. Sei es eine Teilnahme am Domweihumzug, Fitnessangebote oder ein Nachmittag mit Shetlandponys: Die betagten Damen und Herren, die die Einrichtung besuchen, haben immer viele Abenteuer auf dem Zettel. „Aber“, sagt Mitarbeiterin Sabine Görges lächelnd, „über diese Einladung aus der direkten Nachbarschaft haben wir uns ganz besonders gefreut.“

Einen Blick in den Backofen werfen hier (von links) Ursula Bischoff, die Backmeister Kai Frede und Horst Guß, Emma Haupt und Kerstin Schüttler. Viele Erinnerungen an früher kamen bei dieser Begegnung auf. © Raczkowski

Am Backhaus können die Senioren in Erinnerungen schwelgen, als der große Ofen in Gang gebracht, später die Glut ausgeräumt und der rohe Butterkuchen eingeschoben wird. „Wir hatten früher auch ein Backhaus“, erinnert sich Frieda Freitag aus Neddenaverbergen. „Es war aber viel kleiner als das hier und ungefähr einmal im Monat in Betrieb, dann kamen auch die Nachbarsfrauen mit ihrem Brot- und Kuchenteig bei uns vorbei. Ach Gott, wie lange ist das her“, sagt die 93-Jährige lachend.

Als der noch heiße, duftende Butterkuchen dann serviert wird, sind sich alle einig: „Das schmeckt sogar wie früher.“ Schon lange sei man nicht mehr in den Genuss gekommen, eine solche Leckerei wie aus vergangenen Zeiten zu verspeisen. So wird denn auch mit Appetit zugelangt.

Aber, das ist dem Heimatverein wichtig, die Senioren sollen nicht nur „abgefüttert“ werden. „Wir wollen mit ihnen gemeinsam darüber sprechen, wie es früher auf den Dörfern so war, wo das Brot her kam, wer es gebacken hat, wie sie dabei geholfen haben“, so Wilhelm Haase-Bruns von den Luttumer Backmeistern. Solche Erinnerungen sollten nicht in Vergessenheit geraten, sie gehörten zur dörflichen Kultur.

Und auch der Ortsvorsteher, Claus-Hermann Hoops, lässt es sich nicht nehmen, an jedem der Gruppentische einmal Platz zu nehmen und mit den Senioren über frühere Zeiten zu plaudern. Richtig schön sei es, sich einmal kennengelernt zu haben, bilanzieren am Ende auch die Mitarbeiterinnen der Tagespflege.

Und die Gastgeber vom Heimatverein (Inka Lang, Bernd Kettenburg, Sabine Willbrandt.-Meyer, Wilhelm Haase-Bruns, Kai Frede und Horst Guß) sind so zufrieden mit dem Verlauf des ersten „Erzähl-Cafés“, dass sie nicht nur versprechen, die Senioren jetzt jedes Jahr zu Butterkuchen und Kaffee einzuladen. Im Herbst seien sie außerdem herzlich willkommen zu einem Erzähl-Café mit Pizza und Glühwein.