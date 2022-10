Ortsvorsteherin Birgit Söhn hat in Hohenaverbergen alles im Blick

Von: Reike Raczkowski

Auf dem Friedhof begegnen sich die Dorfbewohner. Deswegen ist der Ort so wichtig, weiß Birgit Söhn, Ortsvorsteherin von Hohenaverbergen. © Raczkowski

Es ist nicht ganz leicht, ein ruhiges Plätzchen zu finden, um Birgit Söhn zu interviewen. Wo sie auch steht und geht, grüßt sie nach links und rechts und wird angesprochen von den Dorfbewohnern. Denn es gibt immer etwas zu bereden: Sei es nun der geplante Laternenumzug oder das defekte Licht in der Friedhofskapelle: Ortsvorsteherin von Hohenaverbergen zu sein ist ganz offensichtlich ein Fulltime-Job.

Hohenaverbergen –„Setzen wir uns, hier ist es schön ruhig“, sagt die 66-Jährige und nimmt auf einer Holzbank unter einem Baum auf dem Hohener Friedhof Platz. Dass Söhn diesen Ort als Treffpunkt gewählt hat, ist kein Zufall. „Bei uns auf dem Dorf hat der Friedhof eine große Bedeutung“, sagt Söhn. Es sei nicht nur ein Ort für die Verstorbenen, sondern auch ein Ort der Begegnung für die Lebenden. Deswegen habe sie in ihrer Amtszeit, die nun schon zehn Jahre währt, immer ein besonderes Augenmerk auf diesen Ort gelegt.

„Die Friedhofskultur ändert sich. Viele wollen kein großes Grab mehr pflegen oder wollen ihren Angehörigen diese Arbeit nicht aufbürden.“ Umso wichtiger sei es, dass man die sich verändernden Wünsche ernst nehme und den Friedhof entsprechend gestalte. Söhn spricht über die neuen Bestattungsmöglichkeiten und den alten Baumbestand auf dem Friedhof. Der mache zwar besonders jetzt im Herbst viel Arbeit wegen des anfallenden Laubs, „aber die Bäume sind so schön, sie machen unseren Friedhof zu etwas Besonderem“, schwärmt Söhn, die ursprünglich aus Verden kommt. „Aber ich wohne nun schon seit 1984 in Hohenaverbergen, nach so vielen Jahren ist der Ort natürlich meine Heimat.“

Bauland und Verkehr sind Themen

Die Ruheständlerin, die mit Helmut Söhn verheiratet ist und zwei erwachsene Söhne hat, war 37 Jahre lang Speditionskauffrau bei Mars. 2011 habe sie als Parteilose auf der Liste der CDU für den Gemeinderat gestanden und wurde in das Gremium gewählt. Als man sie nach der Wahl gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnte, Ortsvorsteherin von Hohen zu werden, habe sie nicht gezögert. „Das hat für mich gepasst. Ich bin so der Macher-Typ.“ Deswegen sei in ihrer Amtszeit auch zum Beispiel der Veranstaltungskalender für den Ort entstanden. „Damit Feuerwehr, die Schützen, die Sportler oder die Reiter sich bei Festen und Treffen nicht in die Quere kommen.“

Ihr sei von Anfang an klar gewesen, dass das Ortsvorsteher-Amt in einer relativ großen Ortschaft wie Hohenaverbergen mit circa 850 Einwohnern ordentlich Arbeit bedeuten würde. Gerade kommt sie von einem Treffen mit der Landesstraßenbaubehörde. „Wir haben hier im Ort ein paar gefährliche Stellen, darüber haben wir gesprochen. Wir haben abgeklopft, was man da machen könnte.“ So herrsche im Ort viel Verkehr und bei Weitem nicht alle Autofahrer hielten sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Eine weitere Querungshilfe über die Landesstraße 160 zusätzlich zu der bereits bestehenden Ampel, das sei aber wohl ein Wunsch, der eher nicht zu erfüllen sei, da macht sich Söhn nichts vor.

Ein weiteres wichtiges Thema im Ort sei der Wunsch nach einem Neubaugebiet. „Da werde ich oft drauf angesprochen, Bauland ist auch bei uns sehr gefragt. Und es wird sicherlich auch eine Erweiterung im Gebiet ,Mischwald 2’ geben, aber wir stehen auf der Prioritätenliste der Gemeinde nicht an erster Stelle, vor uns stehen noch Baugebiete in Kirchlinteln und Neddenaverbergen. Danach kommen wohl wir dran, mit etwas Glück.“

Das Schönste ist die Weihnachtszeit

Dass die Menschen in Hohenaverbergen wohnen wollen, kann Söhn gut verstehen. „Wir sind einerseits sehr ländlich gelegen, in einer wunderschönen, abwechslungsreichen Landschaft.“ Sie dreht sich um und zeigt auf die Felder hinter der Friedhofsmauer und den Dalsch, den schönen Wald, der direkt am Dorfrand beginnt. „Andererseits haben wir aber auch ein reges Vereinsleben, Schule und Kindergarten gleich um die Ecke in Luttum, ein Lebensmittelgeschäft, eine Tankstelle, eine Gaststätte mit Saalbetrieb und sogar ein Floristikgeschäft.“ Und Verden sei ja auch nur einen Katzensprung entfernt.

Das Beste an der Ortschaft, das seien aber die Bewohner, ist Söhn überzeugt. „Wenn man hier Unterstützung braucht, bekommt man sie. Wenn man in Hohen jemanden um Hilfe bittet, dann klappt das auch.“ Bei dörflichen Aktivitäten wie „Hohen räumt auf“ seien immer circa 30 Leute dabei, die ohne viel Aufhebens die Ärmel aufkrempelten und anpackten. „Und das Schönste ist natürlich die Weihnachtszeit.“ Wenn dann in der Kapelle der Baum aufgestellt und geschmückt werde, und man sich zur Einkehr treffe, dem Weihnachtskonzert lausche – „Da kann man dann so richtig die Seele baumeln lassen.“