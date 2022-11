Beeindruckendes Gospel-Gesangsprojekt in Kirchlinteln

Von: Henning Leeske

Teilen

Der große Gospelchor füllte die Kirche St. Petri mit seiner Stimmgewalt. © Leeske

Richtig schön war das! Harmonische Klänge voller Energie und Lebensfreude von 75 Stimmen bestimmten den Gottesdienst zum Reformationstag in St. Petri in Kirchlinteln. Kein Mensch hätte geglaubt, dass dieser tolle Chor noch gar nicht lange zusammen singt: Nur einen einzigen Tag lang hatte das ungewöhnliche Ensemble gemeinsam die Gospelstücke miteinander einstudiert.

Kirchlinteln - Im Rahmen eines Gospelchorprojekts hatten die Sängerinnen und Sänger den ganzen Tag in einem Workshop unter der Leitung von Micha Keding geprobt. Der Popkantor des Kirchenkreises studierte einige Stücke mit dem Ensemble ein, wobei vier ganz frische Songs aus seinem neu erschienenen Notenbuch stammten. Drei davon waren sogar Eigenkompositionen, wie das afrikanische Segenslied „Woza Nkozi – Komm Herr, segne uns“. Dieses Werk in Anlehnung an die Musik vom afrikanischen Kontinent präsentierte der große Gospelchor im randvollen Gotteshaus ganz zum Schluss des Programms. Der Chorraum in St. Petri war dabei quasi bis auf den letzten Platz belegt, was die Stimmgewalt des Chores an diesem Abend erahnen lässt.

Viel Energie, die zum Fingerschnipsen und Mitgrooven animierte, bestimmte die Musik an diesem Tag in der Kirche. Zu hören waren flotte Lieder wie „You Make Me Sing“. Aber auch ruhigere Töne einer Ballade „I Believe“, dem Glaubensbekenntnis auf Englisch, präsentierte der Projektchor gekonnt.

Trotz langer Pause durch Corona wirkten die Stimmen der Sänger gut trainiert. In den vielen Stunden der Proben standen laut Popkantor die Stimmbildung neben dem Einstudieren der neuen Songs auf dem Programm. „Die Leute waren ausgehungert nach der Coronazeit“, berichtete Keding vom erfolgreichen Workshop. Seinen Dank richtete er zusätzlich zu den Teilnehmern an die vielen Helfer der Kirchengemeinde, die alle den Tag über versorgten. Pastor Dennis Oswich zeigte sich begeistert vom überregionalen Zuspruch beim Gospelchor und blickte schon auf den nächsten Reformationstag in 2023. „Ich würde mich sehr freuen, das nächstes Jahr zu wiederholen“, sagte er.