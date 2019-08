Bunte Ideen von Schultüten bis zu Neandertalern

Neddenaverbergen – Ein bunter Ernteumzug mit kreativ und liebevoll geschmückten Festwagen bestimmte den Auftakt des Erntefestes in Neddenaverbergen.

Ziel des Umzugs war der Hof Clasen, wo Marvin Grabowski erfolgreich die bunt geschmückte Erntekrone von Imke Clasen herausforderte, assistiert von Manuel Dittmer und Nele Hogrefe, dem Erntepaar des kommenden Jahres, sowie Bonne Buscher und Sophia Lautenschläger, die im vergangenen Jahr amtierten.

Im Verlauf der weiteren Umzugsstrecke, mit hübschen Dekorationen am Straßenrand, präsentierten sich die Gruppen. „Friday for Freibier“ hieß es bei der Dorfjugend. Die Schützendamen waren ganz aktuell und stellten mit ihren alten Schultüten den Schulanfang in den Vordergrund. Mitglieder und Freunde des Verbandes deutscher Soldaten zu Neddenaverbergen präsentierten sich in Kostümierungen, die von der Zeit der Neandertaler bis in die Gegenwart reichten. Außerdem beteiligten sich die Jugendfeuerwehr und der Förderverein der Feuerwehr an dem Umzug, zu Gast war erneut eine größere Gruppe von Jugendlichen aus Stedorf bei Dörverden sowie eine kleine Gruppe aus Armsen.

Ziel des Umzugs war das Festzelt auf dem Dorfplatz, wo Lars Hogrefe als zweiter Vorsitzender des Schützen- und Sportvereins die vielen Gäste begrüßte. Dem Erntegebet von Imke Clasen folgte ein bunter Nachmittag mit Kaffeetafel im Festzelt, einer Tombola sowie Spielen für Jung und Alt. Neben dem Klönschnack war auch Tanz angesagt, den entsprechenden Sound dazu lieferte ein DJ, der vom frühen Nachmittag bis in die späte Nacht für Stimmung sorgte. rö

Weitere Fotos auf

www.kreiszeitung.de