Büros, Produktion oder Tagespflege?

Nach 37 Jahren hat der Schützenverein Otersen seine Luftgewehrschießsportanlage am Samstag geräumt. Fotos: Lühning

Otersen – Der Schützenverein Otersen hat die seit 1983 genutzte Luftgewehr-Schießsportanlage im früheren Niedersachsenhof geräumt. Seit Dienstag hat die Dorf- und Vereinsgemeinschaft Otersen nach zwei Gesprächen mit dem neuen Eigentümer keine Hoffnungen mehr, die beiden Säle im alten Niedersachsenhof langfristig mieten und zum Kultur- und Veranstaltungszentrum ausbauen zu können. Stattdessen bieten die neuen Eigentümer die Erdgeschoss-Flächen im traditionsreichen Gasthaus mit Saalbetrieb bei Ebay-Kleinanzeigen zur Vermietung an.

Nach fast dreijährigem Leerstand war der Niedersachsenhof im Herbst verkauft worden. Die neuen Eigentümer, Familie Libbe, starteten eine Crowd-Funding-Aktion „Rettet den Niedersachsenhof“ und planten eine gastronomische Nutzung. Nach Presseberichten über die politische Vergangenheit des AfD-Mitgliedes Christian Libbe als Kreistagsabgeordneter in Nienburg und als Landtags-Kandidat wurden diese Pläne durch Mitteilung in sozialen Medien verworfen.

Vertreter der Dorf- und Vereinsgemeinschaft Otersen mit den Vorsitzenden Dieter Bergstedt und Günter Lühning an der Spitze führten im Februar zwei Gespräche, um die Nutzung der Schießsportanlage zu regeln und Vereinbarungen für den großen Festsaal, den kleinen Saal und dazugehörige Nebenräume zu erreichen. „Wir wollten die Säle gerne langfristig, möglichst für 30 Jahre mieten und wie schon 2019 geplant zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum für die ganze Dorfregion entwickeln“, so Ortsvorsteher Dieter Bergstedt. „Wir haben angeboten, mit Eigenleistungen, öffentlichen Fördergeldern und Eigenmitteln die Modernisierungs- und Umbaukosten zu tragen und im Gegenzug die Säle langfristig nutzen zu können – gegen Zahlung einer festen Grundmiete und einem Anteil an jedem einzelnen Erlös aus der Saal-Vermietung. Unsere Dorf- und Vereinsgemeinschaft hätte den Saal dann für Kulturveranstaltungen und private Familienfeiern vermietet und die Betriebskosten getragen“, ergänzt Günter Lühning.

Daraus wird nun nichts, weil die Eigentümer andere Pläne haben und der Dorf- und Vereinsgemeinschaft am Dienstag abgesagt haben. Am Wochenende stießen die Oterser Vereinsvertreter auf Kleinanzeigen bei Ebay, in denen die Räume im Erdgeschoss des Gasthauses und das Saal-Gebäude zur Vermietung als Büro, als Produktionsflächen, als Senioren-Tagespflege oder in einer zweiten Kleinanzeige als Geburtshaus angepriesen werden.

Bereits am Sonnabend räumten Mitglieder des Schützenvereins Otersen die Luftgewehr-Schießsportanlage, die seit 1983 genutzt wurde. Mit über 1 000 Stunden Eigenleistungen waren vor 37 Jahren sieben Sportanlagen und ein Aufenthaltsraum im Dachgeschoss eines zuvor leerstehenden Nebengebäudes ausgebaut worden. Danach begann die sportliche Blützezeit des Vereins – mit vielen Erfolgen bei den Kreismeisterschaften, Edelmetall bei den Landesmeisterschaften und Qualifikationen zu Deutschen Meisterschaften.

Weil die Mietpreis-Vorstellung des Eigentümers deutlich die finanziellen Möglichkeiten des 93 Mitglieder zählenden, kleinen Schützenvereins überstieg, mussten die Schützen ihre langjährige Sportstätte jetzt schweren Herzens räumen und berichteten unter www.otersen.de über den 29. Februar 2020 als „traurigen Tag in der 140-jährigen Geschichte des Vereins“. Bis zum Herbst nutzt der Verein jetzt die Kleinkaliber-Sportstätte beim früheren Gasthaus Rohde am südlichen Ortseingang. Die meisten Aktivitäten gab es bisher aber in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole. Dafür fehlen dem Verein künftig die Trainings- und Wettkampf-Möglichkeiten. Wie es weiter geht, wollen der Vereinsvorstand und der bei der Jahreshauptversammlung im Januar neu gebildete Beraterkreis Mitte März beraten.

In eine ungewisse Zukunft blickt auch die Dorf- und Vereinsgemeinschaft. 2019 war diese auf einem gutem Weg, das Eigentum am großen Niedersachsenhof-Grundstück erwerben zu wollen. Das Eigentums-Modell scheiterte im Frühjahr aber denkbar knapp. Nun kann auch das langfristige Miet-Modell nur für das Saal-Gebäude nicht realisiert werden. „Wir haben alles versucht und müssen jetzt andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen, Vor- und Nachteile abwägen und dann Entscheidungen treffen“, blickt die Dorf- und Vereinsgemeinschaft als Dach-Organisation der Oterser Vereine, Gruppen und Initiativen nach vorne. gl