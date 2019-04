Mit Buche, Birne & Co für den Klimaschutz

Wittlohe – „Natürlich hat es den Klimawandel immer gegeben, aber das, was wir gegenwärtig erleben, ist menschengemacht. Es ist deswegen auch die Pflicht der Menschen, noch weitaus mehr gegen den von ihnen verursachten Klimawandel zu unternehmen.“ Das betonte Wilhelm Timme, Pastor der Wittloher St.-Jakobi-Kirchengemeinde, in seiner Predigt zum 13. Pflanztag im Jakobiwald.

Bezug nahm Timme auf die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Mit ihrem Protest werde für eine gewisse Zeit auch hierzulande intensiv über Klimawandel und Bewahrung der Schöpfung gesprochen. Vielleicht komme ja durch die weltweite Schülerbewegung doch mehr in Gang als durch das Reden der Politiker zu diesem Thema. Durch die 16-jährige Schwedin und die Schülerbewegung gebe es Zeichen, die Mut machten.

Timme erinnerte auch daran, dass es auf der Konferenz für Weltmission und Evangelisation im Frühjahr des vergangenen Jahres in Arusha/Tansania einen „Aufruf zur Nachfolge“ gegeben habe: In diesem Land pflanze jeder Konfirmand zehn Bäume. Auf diese Weise schafften es die tansanischen Christen in den vergangenen zehn Jahren, mehr als drei Millionen Bäume am Kilimandscharo in die Erde zu setzen. Pastor Timme: „Es tut gut zu wissen, dass wir nicht allein sind mit dieser Idee, Bäume für die Zukunft der Menschen zu pflanzen.“

Beim jüngsten Pflanztag wuchs der Jakobiwald um 35 weitere Bäume, die von den Gemeindegliedern zum Andenken an freudige und traurige Anlässe in die Erde gebracht wurden. Linden, Eichen, Wildbirne und Rotbuche waren gefragt, aber auch eine Mispel fand ihren Platz auf dem Gelände. Fleißig waren die Baumspender damit beschäftigt, Löcher zu graben, Setzlinge zu pflanzen und diese zu wässern. rö