Brunsbrock bleibt im Herzen

BrunsbrocK - Wenn Pastor Andreas Otto morgen verabschiedet wird, dann geht er mit gemischten Gefühlen. Einerseits freut er sich auf die neue Herausforderung, andererseits ist ihm die kleine Brunsbrocker Kirchengemeinde ans Herz gewachsen. „Nach fast sechs Jahren fällt einem so ein Schritt natürlich nicht leicht.“ Gemeinsam mit seiner Frau Andrea und seinen fünf Töchtern wird der 35-Jährige nach Hannover ziehen, wo er eine neue Pfarrstelle antreten wird.

Im Jahr 2012 hat die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (Selk) den damaligen Berufsanfänger nach Brunsbrock entsandt. Nach einem Jahr Einarbeitung wurde er ins Amt eingeführt. Er habe damals eine kleine, aber sehr engagierte Gemeinde vorgefunden. „Ich wurde hier sehr wohlwollend aufgenommen, das hat mir den Einstieg erleichtert.“ Auch die Betreuung der Selk-Gemeinde in Stellenfelde (bei Posthausen), die zum gemeinsamen Pfarrbezirk gehört, sowie seit Sommer 2016 die Vakanzvertretung der Bethlehemsgemeinde in Bremen gehörten in den vergangenen Jahren zu seinem Aufgabengebiet.

Es habe in Brunsbrock dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer bereits vor seiner Ankunft viele gut laufende Aktivitäten gegeben, wie zum Beispiel die große Kinderwoche im Sommer, das Weihnachtsmusical oder die Brunsbrocker Abende. „All das lief schon lange, bevor ich dazukam. Ich habe da sozusagen nur fremde Bälle jongliert“, so Andreas Otto, der hofft, dass diese Brunsbrocker Traditionen auch ohne ihn fortgeführt werden.

Genossen habe er, dass er aufgrund der geringen Größe der Kirchengemeinde die Chance hatte, viele Gemeindemitglieder persönlich kennenzulernen und diese oft auch über einen längeren Zeitpunkt zu begleiten. Natürlich habe er nicht immer alles und alle im Blick haben können. Aber seien es Taufen oder Konfirmationen, Hochzeiten oder Trauerfälle: „Ich habe hier gelernt, Pastor zu sein“, erzählt Otto.

Schön sei für ihn auch die Erfahrung gewesen, mit der St.-Petri-Gemeinde Kirchlinteln zusammenzuarbeiten und gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren. „Das war wirklich Ökumene auf Augenhöhe.“

„Das Leben und die Arbeit hier haben mir gut gefallen“, zieht Otto ein Fazit. „Leider ist meiner Frau und mir mit dem Wechsel unserer zweiten Tochter auf die weiterführende Schule aber auch bewusst geworden, dass uns die Fahrsituation und die Organisation des Lebens als Großfamilie auf dem Land sehr in Anspruch nimmt, uns unsere Grenzen aufzeigt.“ Und diese Situation würde noch schwieriger werden, je größer die Kinder werden. Er hoffe, dass sich das Leben in Hannover diesbezüglich etwas stressfreier gestalten lässt. Dies sei der Hauptgrund für ihn gewesen, die Berufung nach Hannover anzunehmen.

Nach dem Abschiedsgottesdienst am Sonntag ist Familie Otto für ihre Gemeindemitglieder aber nicht direkt aus der Welt. „Wann unser Umzug stattfindet, ist noch nicht klar, da die Wohnung in Hannover zum Ende der Sommerferien noch nicht bezugsfertig sein wird.“ Die Kinder werden ab August zwar bereits die entsprechenden Schulen in der Landeshauptstadt besuchen, aber zumindest die Wochenenden wird Andreas Otto vorerst noch in Brunsbrock verbringen, um von dort Vertretungsgottesdienste in der Region zu übernehmen. Allerdings keine mehr in Brunsbrock, das übernimmt ab dem 8. Juli Pastor Carsten Voß von der Zionsgemeinde Verden als Vakanzpastor.

Andreas Otto würde sich freuen, wenn viele Menschen am morgigen Sonntag, um 15 Uhr, zu seiner Verabschiedung in die Brunsbrocker Kirche kommen würden. Seine Entpflichtung übernimmt Propst Johannes Rehr aus Sottrum, der künftig auch die Betreuung der Gemeinde in Stellenfelde übernimmt.

Andreas Otto zieht weiter, aber Brunsbrock wird wohl immer einen Platz in seinem Herzen haben. „Die erste Gemeinde bleibt immer etwas Besonderes.“ - rei