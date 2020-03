Stroh- und Heuballen in Kirchlinteln abgebrannt - die Polizei ermittelt

Bei einem Brand sind in Kirchlinteln mehrere hundert Stroh- und Heuballen zerstört worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kirchlinteln - Mehrere hundert Stroh- und Heuballen sind laut Angaben der in der Nacht zu Dienstag gegenüber einer Sportanlage an der Birkenstraße in Kirchlinteln abgebrannt. Ein Autofahrer war laut Angaben der Polizei gegen 1.20 Uhr auf den Brand aufmerksam geworden und alarmierte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei.

Die Ursache für den Brand war bis Dienstagmittag nicht bekannt. Die Polizei habe noch in der Nacht die ersten Ermittlungen aufgenommen, heißt es in einer Meldung der Beamten. Die Untersuchungen wurden wenig später durch den Fachbereich für Branddelikte des Zentralen Kriminaldienstes in Verden fortgeführt.

