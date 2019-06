Boogie Woogie unplugged

Kirchlinteln – Ob Blues oder Boogie Woogie, die Musik steht für Improvisation – live zu erleben auf dem Hof von „Doc Bohlius“. Das Trio Henning Pertiet (Verden, Piano), Dani Gugolz (Zürich, Bass und Gesang) und Peter „Miller“ Müller (Wien, Drums) zeigte beim Scheuenkonzert seine Spontanität, als sich Blitz und Donner gegen sie verschworen hatten.

Weil im zweiten Teil des Konzerts ein schweres Gewitter die Elektrik torpedierte, zogen die Musiker den Stecker und wechselten locker in ein Unplugged-Konzert. Blitzeinschläge in der Umgebung hatten sich zuvor auf die Lautsprecher ausgewirkt und die Luft in der randvollen Scheune buchstäblich zum Knistern gebracht.

Der Stimmung der begeisterten Blues- und Boogie Woogie-Fans tat das keinen Abbruch. „Schade, dass sie kein vertontes Foto von dieser tollen Musik veröffentlichen können“, scherzte Hans-Wilhelm Schröder, den Kirchlintlern eher als Blasmusiker im Posaunenchor bekannt.

Die Musik kennt eben keine Grenzen, sodass die drei Musiker aus Verden, Wien und Zürich bestens harmonisierten und den vielen Besuchern einen erinnerungswürdigen Abend bescherten. Denn nicht nur das Wetter sorgte für Abwechselung, auch die Künstler wechselten mal als Duo und mal als Trio ihre Instrumente und Genres zwischen der Welt des Blues und des groovigen Boogie Woogie. Der malerische „Doc Bohlius“-Hof tauchte das Event zudem in eine ganz spezielle Atmosphäre. lee