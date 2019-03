Blick in die Berufswelt

Nach der Schule kommt der Beruf. So ist der Lauf der Zeit. Allerdings haben viele Schüler den Abschluss zwar in der Tasche, wissen jedoch noch nicht so richtig, welchen Weg sie einschlagen sollen.

Kirchlinteln – Die frühzeitige Berufsorientierung schon in der Schule gewinnt zunehmend an Bedeutung. Entsprechend reagiert hat die Oberschule am Lindhoop und bot ihren siebten Klassen exklusiv einen ersten Kontakt mit der Berufswelt an. In Kooperation mit dem Bildungsträger AußerGewöhnlich aus Oldenburg organisierte die Schule elf Firmen und Einrichtungen, die sich den Jugendlichen präsentierten.

„Unsere Idee war, die Schüler der siebten Klassen schon mal in einen ersten Kontakt mit den unterschiedlichen Berufen zu bringen“, sagte der betreuende Lehrer Stefan Göhring. Zudem stehen die Schüler des Jahrgangs derzeit vor der Wahl, wo sie ab der achten Klasse in der schuleigenen Firma Lindworx arbeiten wollen. Göhring zeigte sich erfreut darüber, dass die Messe die Abteilungen von Lindworx abbildete. „Unsere Buchhaltung passte zum Steuerberater und die Technikangebote zu den Firmen Emkon und Focke“, so der Pädagoge. Der Verdener Niedersachsenhof, Haags Hotel, informierte zudem über die Gastronomie, die Welt der Dienstleister stellten Edeka und die Arbeiterwohlfahrt vor. Landmaschinen, Garten und der dafür notwendige Service, darüber informierte das Unternehemen Aller-Weser Technik. Aufgaben der Polizei, des Zolls und des Schiffahrtsamtes Verden lernten die künftigen Azubis ebenfalls kennen. Fingerfertigkeit und ein wenig Geschick waren in der Werkstatt der Firma Schütz Fahrzeugtechnik gefragt, wo die Schüler Schaltkreise zusammensetzten.

„Wir hoffen, den jungen Leuten mit den einzelnen Ständen eine kleine Hilfestellung geben zu können“, sagte Göhring.

Klar strukturiert war der berufliche Tagesablauf auf der Messe an der Oberschule: Alle Schüler durchliefen sämtliche Stationen der jeweiligen Angebote, wo meistens kleine Aufgaben zu bewältigen waren. Sie montierten kleine Schaltkreise für die Rücklichter bei Schütz und mussten sich bei einer Teambuilding-Übung der Arbeiterwohlfahrt bewähren. Beim Zoll erfuhren sie allerhand über Plagiate, geschmuggelte Waffen oder Drogen. Die Polizei stellte ihre Präventionsarbeit vor. Gut kam bei den Schülern an, dass die beteiligten Firmen einige ihrer Auszubildenden mitgebracht hatten. Die Kontaktaufnahme zwischen den Jugendlichen habe reibungslos geklappt, so die Erfahrung. Einen Überblick über den Verlauf der Veranstaltung verschaffte sich der Vorsitzende des Vereins Emforce, Helmut Rothermel.

Im März 2020 findet die große Berufsorientierungsmesse in der Schule am Lindhoop statt, wo Emforce wieder federführend mitorganisiert. Die Vorbereitungen dafür sollen in den nächsten Monaten beginnen. lee

