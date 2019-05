Biotop für Wildbienen

Wie eine wildbienenfreundliche Umgestaltung von alten Regenrückhaltebecken klappt, wird der Wanderer im Sommer in der Ortschaft Armsen an der Wasserstraße bewundern können. Dort hat der Nabu Kirchlinteln mit tatkräftiger Hilfe aus dem Dorf auf einer Fläche von circa 600 Quadratmetern eine standortgerechte Blumen- und Feuchtwiese eingesät. Es handelt sich dabei um zertifiziertes Saatgut, das genetisch aus dem norddeutschen Tiefland stammt und keine ortsfremden Beimengungen enthält. „Dieses Saatgut wurde speziell zur Förderung der Wildbiene ausgebracht und sichert ihren mehrjährigen Lebensraum“, so Gustav Schindler vom Nabu. Dankenswerterweise übernahmen sowohl die Gemeinde Kirchlinteln, die auch die Fläche an der Wasserfläche zur Verfügung stellte, als auch der Landkreis Verden die Kosten. Foto: Nabu