„Bienen sind unverzichtbar“

80 Mädchen und Jungen besuchen den Stand des Imkers Dieter Röpe

+ Die Jungen und Mädchen erfuhren allerhand über Bienen und die Honiggewinnung. Foto: Röttjer

Verden/Kirchlinteln – Der Bienenstand des Imkers Dieter Röpe aus Kirchlinteln war das Ziel von Ferienkindern, die in zwei Gruppen einen Einblick in die Geheimnisse der Imkerei erhielten. Seit vielen Jahren laden die Kirchlintler Imker mit der Unterstützung ihrer Ehefrauen ein, und meistens sind es an die 80 Mädchen und Jungen aus Kirchlinteln und Verden, die sich informieren.