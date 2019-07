Biblische Geschichte spielerisch erleben

Brunsbrock – Aus Hannover war Andreas Otto, ehemaliger Pastor der St.-Matthäus-Kirchengemeinde, Selbstständige evangelisch-lutherischen-Kirche (Selk), im Vorfeld der Kinderwoche nach Brunsbrock gefahren. „Und ich bin sehr gerne der Bitte des Teams und des Vakanzpastors gefolgt, noch einmal die Organisation tatkräftig zu unterstützen“, sagte er. Das Team zeigte sich erfreut und dankbar über die Mitarbeit des ehemaligen Pastors, denn er hatte in den vergangenen Jahren viel Erfahrung gesammelt.

Nach der Begrüßung der knapp 40 Kinder begann am Donnerstagnachmittag die Kinderwoche, die seit etlichen Jahren im Ferienprogramm der Gemeinde Kirchlinteln enthalten ist. An diesem Nachmittag und am Freitag wurde gebastelt, gesungen und die Kinder konnten sich austoben. Außerdem bereitete Otto die Kinder mit biblischen Geschichten auf den Höhepunkt vor: das Geländespiel am Sonnabend.

Unter dem Motto „Wegweiser zum Leben“ lernten die Jungen und Mädchen in fünf Gruppen die zuvor gehörten Szenen aus der biblischen Geschichte spielerisch kennen. Neun Stationen waren zu absolvieren. Spannende Situationen warteten auf die Gruppen. So wurde die Flucht der Israeliten aus Ägypten einmal ganz anders gezeigt: beim Sackhüpfen. Der Trockenheit in der Wüste wurde mit dem Wassertransport mit Schwämmen begegnet Außerdem war Dreschen gefragt. Aus getrockneten Garben waren mit Stöcken die Samenkörner zu gewinnen. Bei den Reiterkämpfen ging es huckepack zur Sache, der von seinem Mitspieler getragene Teilnehmer schlug per „Lanze“ (Holzstab) Gegenstände von Pylonen. Mit der Siegerehrung, bei der Urkunden überreicht wurden, endete der ereignisreiche Tag.

Im Mittelpunkt des letzten Tages stand der Familiengottesdienst mit einem abschließenden gemütlichen Klönschnack. „Seit jeher ist die Kinderwoche offen für Kinder aller Religionen“, sagte Otto, der dem Helferteam ausdrücklich dankte. „Ohne deren Fleiß läuft hier nichts.“ rö

