Heinrich Storch: Berührender Blick in Neddens Geschichte

Von: Harald Röttjer

Ein Stück Neddener Geschichte erzählen die Gedichte von Heinrich Storch (v.l.): Uwe Panten, Heinrich Grünhage und Ehefrau Rita, Nils Heise und Dr. KLaus Tietje stellen den Band vor. © röttjer

In Neddenaverbergen hat Uwe Panten ein Buch mit Gedichten und Geschichten von Heinrich Storch veröffentlicht. Unter dem Titel „Ländliche Alltagspoesie“ schildert der Landwirt Beobachtungen des dörflichen Lebens.

Neddenaverbergen – Das kann sich doch sehen, vor allem aber hören lassen: Zufriedene Gesichter gab es in Neddenaverbergen, als der ehemalige Ortsvorsteher Uwe Panten den nunmehr fertig gestellten Gedichtband mit dem Titel: „Ländliche Alltagspoesie – Norddeutsche Gedichte und Geschichten eines Landwirts in den 1920er-Jahren“, vorstellte.

Geschrieben von Heinrich Storch, einem Landwirt, vor fast genau 100 Jahren, überreichte Panten den Band an Rita Grünhage. Sie ist die Enkelin des Verfassers und hatte das in Sütterlin geschriebene Originaldokument mit der Bitte um „Übersetzung“ an Panten übergeben. „Es entstand die Idee, die Gedichte und Geschichten einer größeren Öffentlichkeit verfügbar zu machen“, so Panten

In einer kleinen Dankesrede stellte Uwe Panten heraus, dass das Buch ein echtes Zeitzeugnis ist, mit dem der Autor das Leben im Dorf und teilweise die Denkweise der Dorfbewohner der 1920er- Jahre authentisch übermittelt und dabei Vergleiche zum Hier und Heute mit durchaus überraschenden Ergebnissen zulässt. Damit würdigte Uwe Panten, Herausgeber des Buches „Ländliche Alltagspoesie“, auch die sensible und außerordentliche Beobachtungsgabe des Heinrich Storch (1888 bis 1950), und wie der Autor die ihn umgebende Natur sowie seine Mitmenschen beschreibt.

Storch war Bauer auf dem Halbmeyerhof Nr. 18, heute Flotstraße. Er war ein höchst feinfühliger und sensibler Beobachter, der seine Eindrücke über einen längeren Zeitraum der 1920er-Jahre hinweg akribisch in einer „Schreibkladde“ in Sütterlinschrift notierte. Geschichten mit wahrem Hintergrund, an die sich der ein oder andere ältere Mitbürger im Ort noch heute erinnert, weil sie zu einem Teil bislang auch mündlich überliefert wurden. Detailgetreu zeichnete Storch in den knapp 50 Beiträgen mit der ihm eigenen Sensibilität nach, was er selbst gesehen und gehört hatte.

In seiner Zeit erscheint Heinrich Storch in seinen kleinen, nahezu alle Teile und Aspekte des täglichen Landlebens erfassenden und berührenden Gedichten wie ein ruhender Pol, der, ohne belehren zu wollen und ohne erhobenen Zeigefinger, auf Grundsätzliches, immer Wiederkehrendes oder auch zutiefst Menschliches hinweist, das der „modernen“ städtischen Gesellschaft seiner Zeit verborgen bleibt und in deren Fokussierung auf ständig neue Erlebnisse und Reize keinen Platz hat.

Erhalten hatte Panten die Kladde mit den Niederschriften von der Enkelin des Autors, Rita Grünhage. An dem daraus entstandenen „Neddener Gedichtebuch“ haben viele interessierte Neddener Bürger nachfolgend mitgearbeitet, darüber diskutiert und ihre Gedanken eingebracht. Dazu gehörten unter anderem Christiane Bötjer, Nils Heise, Helga Storch, Dr. Klaus Tietje und Ronja Panten, die die Erzählungen mit Zeichnungen begleitet. Ihnen gelte ein besonderer Dank, ihre Mühen und ihr Einsatz hätten sich gelohnt. Mit dem Buch verfüge der Ort somit über ein neues, besonderes „Alleinstellungsmerkmal“, freuten sich die Beteiligten.

Das Buch ist erhältlich bei Wolff in Neddenaverbergen oder über Amazon zu einem Preis von 12,80 Euro. Eventuelle bei der Verkaufsaktion erzielte Gewinne sollen gänzlich Verschönerungsmaßnahmen im Ort zukommen.