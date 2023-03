Bendingbosteler im Brunnenfieber

Von: Hermann Meyer

Teilen

Im September 1987 wurde der Brunnenplatz eingeweiht (linkes Bild). Vergangenes Wochenende wurde eine neue Ziehvorrichtung errichtet. Repro © Hermann Meyer

Einmal im Jahr feiern die Bendingbosteler ein großes Fest: Beim Anpumpen sind immer alle gern dabei. Aber – was ist das eigentlich für eine Veranstaltung?

Bendingbostel – Den Brunnenplatz in Bendingbostel gibt es schon seit vielen Jahren. Es gibt zwar auch einen Brunnenweg im Dorf, aber der Brunnenplatz liegt im Dreieck der Bendingbosteler Dorfstraße und der Poststraße. Grund für die Bezeichnung ist die Historie. Im Jahr 1900 wurde hier der Dorfbrunnen gebaut und mit sogenannten Tortensteinen ausgemauert, erinnert sich Erich Drewes. „Von hier aus wurde das Wasser zum Hausbau genommen, wie zum Beispiel für Häuser am Siedlerweg“, weiß der 76-jährige Bendingbostler zu berichten.

Im Zuge des Straßenausbaus musste der Brunnen allerdings überbetoniert werden, weil er zu dicht am Weg positioniert war. Ein beschrifteter Findling weist auf den ursprünglichen Brunnen (im Plattdeutschen Dörpsoot genannt) hin.

Viele Jahre später erinnerte sich der Heimatverein wieder an den historischen Platz und gab ihm seinen jetzigen Namen. Im September 1987 ist der Brunnenplatz im großen Rahmen mit der Dorfbevölkerung feierlich eingeweiht worden. Die Attrappe eines Ziehbrunnens aus einem Sandsteinring und der dazugehörigen typischen Vorrichtung sowie eine Schwengelpumpe zieren den Platz.

Anpumpen mit Tanz um den Brunnen in den 1. Mai hinein

Jährlich findet hier am 30. April das Anpumpen statt mit Tanz um den Brunnen bis in den 1. Mai hinein. „Zu diesem Fest kommt fast immer das halbe Dorf“, sagt Erika Diercks, die sich gemeinsam mit Ulla Haase und Marianne Zorn um den Erhalt des Brunnenplatzes kümmert. Mangels Nachwuchs gibt es den Heimatverein schon seit einiger Zeit nicht mehr, darum hat der Schützenverein die Pflege übernommen.

Am Sonntag, 30. April, wird nun auch die neue Vorrichtung für die Attrappe des Ziehbrunnens eingeweiht. Früher war das die einfachste Art, Wasser aus einem Grundwasser-Reservoir zu fördern. Ziehbrunnen gab und gibt es auf der ganzen Welt. Heute finden sie noch Verwendung für das Tränken von Vieh auf entfernt liegenden Weiden.

Zusammen mit Hans-Heinrich Allermann hatte Erich Drewes die Idee, die zwischenzeitlich abgängige Ziehvorrichtung zu erneuern. Der Stamm aus Eichenholz und die Zugstange aus Fichtenholz wurden per Hand mittels eines Zugmessers von der Rinde befreit. Das sei nicht einfach gewesen, so Drewes. Das Holzgestell ist per Kran aufgestellt worden unter Mithilfe von Max Lass. Nachdem der Platz hübsch hergerichtet worden ist, kann das Brunnenfest kommen.