Bendingbosteler feiern ihre Landesmeisterin

Bendingbostel – Die herausragenden Leistungen von jungen Sportschützen standen im Mittelpunkt der Ehrungen anlässlich der Jahreshauptversammlung beim Schützenverein Bendingbostel. Besonders viel Lob gab es für Janina Post und Paul-Fabian Desens.

Janina Post wurde nachträglich als Landesverbandsmeisterin mit einer Urkunde und einer Medaille des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) ausgezeichnet. Bei den Landesverbandsmeisterschaften im vergangenen Jahr holte sie sich auf dem Bundesstützpunkt Schießsport in Hannover in der Disziplin Lichtpunktgewehr Jahrgang 2009 diesen Titel mit 191,9 Ringen in den Serien 99,7 und 92,2. Sie war durch Terminüberschneidungen in Hannover nicht bei der Siegerehrung anwesend. Diese wurde jetzt in Bendingbostel nachgeholt.

Auch die weiteren Ergebnisse aus der Landeshauptstadt konnten sich sehen lassen, wie Waldemar Rohrberg, Pressesprecher des KSV, berichtet. Von 44 Starterinnen, die sich für Hannover qualifiziert hatten, kam Ann-Katrin Witte vom SV Walle mit 173,5 auf Rang elf, 13. wurde Ronja Heemsoth (SV Hohenaverbergen) mit 172,9, 34. Lena Bauchmüller 136,3 und 35. Charlotte Marie Schmidt 135,4 (beide SV Bendingbostel). „Die gute Jugendarbeit des SV Bendingbostel trägt weiterhin Früchte“, so Rohrberg,

Paul-Fabian Desens quailifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften 2018 in München. In der Disziplin KK Sportgewehr Jugend belegte er Platz 67 mit einer sehr guten Leistung.

Sportleiter Jürgen Wahlers ehrte noch die Vereinsmeister 2018. Hier waren die erfolgreichsten Teilnehmer Katharina Schreiber und Imke Wahlers-Schmidt mit jeweils vier, Paul-Fabian Desens und Christoph Wesner mit jeweils fünf sowie Maik Meier mit insgesamt sechs Titeln.

Jochen Post jun. wurde zum Schriftführer gewählt. Der Festausschuss wurde mit Kathrin Zorn, Katharina Schreiber, Anja Desens, Christoph Zorn und Ulf Wahlers bestätigt.

Schließlich blickte die Vorsitzende Katharina Schreiber noch auf die Veranstaltungen des Jahres. Diese starten bereits am übernächsten Wochenende im Schützenhaus. Am Samstag, 19. Januar, findet ab 19.30 Uhr der Preisdoppelkopf- und Kniffelabend statt. Am Samstag, 2. März, ist ab 15 Uhr Kinderfaschingsparty. Höhepunkt ist aber natürlich im Sommer das 50-jährige Bestehen der Damenabteilung.

