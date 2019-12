Familie randaliert mitten in der Nacht - 19-Jähriger in Gewahrsam 

„Lautes und unsinniges Verhalten“

Mit viel Radau hat eine Familie in der Nacht auf Samstag in Bendingbostel randaliert. Ein junger Mann wurde nach dem Vorfall in Polizeigewahrsam genommen.