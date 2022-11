Etelser Grundschüler besuchen Hof Meier in Deelsen

Von: Reike Raczkowski

Wie funktioniert das? Die Kinder nehmen interessiert das Melkgeschirr in Augenschein. © Raczkowski, Mareike

Pia ist ganz hingerissen: Das kleine Kälbchen in der Box wurde gestern erst geboren. „So süß“, sagt die Zweitklässlerin leise, als das Tier auf seinen noch ganz wackeligen Beinen in ihre Richtung stolpert. „Ich glaube, es hat Durst“, sagt ein Junge. Aber was trinken Kälber eigentlich? Gute Frage. Die Antwort darauf und vieles, vieles mehr lernten Etelser Grundschüler gestern auf dem Hof von Familie Meier in Deelsen, wohin sie einen Ausflug machten, um etwas mehr über Landwirtschaft zu erfahren.

Deelsen –„Schaut mal in den Eimer, wie sieht die Milch aus?“ fragte Landwirtin Anja Meier die kleinen Etelser. „Gelb und irgendwie dick, wie Pudding“, stellte ein Mädchen fest. Und recht hatte sie, denn die Biestmilch, die erste Milch, die die Kühe nach dem Kalben geben, ist keine normale Milch. Sie steckt voller wichtiger Nährstoffe für das Kalb. Und anscheinend schmeckt sie auch: Die Kinder staunten, mit welchem Appetit das Neugeborene nuckelte und saugte.

Die mutigen Kinder durften zu den etwas älteren Kälbern in den Stall. Ein Junge stellte fest: „Die sind etwas ängstlich, aber auch neugierig.“ Wer geduldig war und sich nicht zu hastig bewegte, der konnte die süßen Tierkinder sogar streicheln. „Eins hat an meinem Finger genuckelt“, juchzte eine glückliche Grundschülerin.

Ganz viel moderne Technik

Die Kinder zeigten sich beeindruckt von der schieren Größe des landwirtschaftlichen Betriebs in der Gemeinde Kirchlinteln mit seinen fast 600 Tieren. Aber nicht nur das muhende Inventar des Hofes beeindruckte: Besonders die Jungs staunten über die großen Trecker, die landwirtschaftlichen Geräte und die moderne Technik, die in Deelsen täglich im Einsatz sind.

Was und wie viel eine Kuh am Tag frisst, wie oft sie gemolken wird und warum die Gülle in die Biogasanlage kommt – all das erfuhren die Schüler bei ihren Rundgängen mit Anja Meier und ihrer Tochter Mareike Cordes. „Es ist toll, wenn die Kleinen so neugierig sind und viele Fragen stellen“, sagte Anja Meier. „Manche von ihnen hatten bisher kaum Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Und manche finden auch, dass es hier stinkt“, erzählt die Landwirtin grinsend. Aber spätestens, wenn es zu den Kälbern gehe, seien meistens alle Feuer und Flamme.

Aktionstage werden vom Verein Neua angeboten

Lehrerin Tanja Bochinski berichtete beim gemeinsamen Frühstück, dass die Grundschüler Ausflüge solcher Art sehr zu schätzen wüssten. Demnächst wolle sie mit den Kindern noch Butter aus Sahne herstellen, um das Thema Milchprodukte im Unterricht noch zu vertiefen.

Diese Aktionstage auf Bauernhöfen in der Region werden regelmäßig vom gemeinnützigen Verein Neua (Förderverein für nachhaltige Ernährung, Umweltbildung und Agrarwirtschaft) angeboten, der mit diesen Veranstaltungen schon bei den Jüngsten Begeisterung für das ländliche Leben und die Landwirtschaft wecken will. Hauptansprechpartner bei Interesse ist Christine Tewes. Sie ist erreichbar unter Telefon 04231/927616.