Gemeinde baut barrierefreie Toilette im Rathaus

Kirchlinteln - „90 Zentimeter muss die Türöffnung schon breit sein“, sagt Friedel Koch, als er die frisch umgebaute Behindertentoilette im Erdgeschoss des Kirchlintler Rathauses in Augenschein nimmt. Er will es genau wissen und zieht einen Zollstock aus der Tasche, nimmt Maß und sagt: „Alles bestens. Hier können jetzt sogar die breiten Elektrorollstühle hindurchfahren.“

Koch ist Vertreter der Gemeinde im Kreisbehindertenbeirat und weiß, mit welchen Problemen Menschen im Rollstuhl zu kämpfen haben. „Deswegen bin ich sehr froh, dass die Gemeinde tätig geworden ist und den Umbau im Rathaus realisiert hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Bürgermeister Wolfgang Rodewald berichtet: „Wir haben hier häufiger Besuch von Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Barrierefrei ist das Rathaus mit seiner Rampe ja schon lange, auch haben wir einen Fahrstuhl in den ersten Stock. Aber bisher hätten Rollstuhlfahrer bei uns kaum die Chance gehabt, die Toiletten zu benutzen Und ich finde das inakzeptabel, denn wir verstehen uns ja als behindertenfreundliche Gemeinde.“ Deswegen habe man sich zu dem Umbau entschlossen.

+ Friedel Koch nimmt Maß. © Raczkowski

Amtsleiter Malte Schröck berichtet, dass im Rahmen einer vierwöchigen Baumaßnahme die Türöffnung der bisherigen Damentoilette verbreitert wurde. Ein höhenverstellbarer Sitz mit ausreichendem Platz rechts und links daneben und ein unterfahrbares Waschbecken seien eingebaut worden. „Auch die Beleuchtung wurde auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und mit einem Präsenzmelder ausgestattet.“ Und falls es mal zu einem Notfall kommt und jemand Hilfe benötigt, kann er an einem leicht erreichbaren Band ziehen und so eine Alarmierungsanlage auslösen. „Dann kommt jemand und hilft“, so Schröck. Mit hellen Fliesen sei der Raum freundlich gestaltet worden. Die Maßnahme für das neue kombinierte Damen-/Behinderten-WC sei mit einem überschaubaren Kostenaufwand umgesetzt worden, berichtet Wolfgang Rodewald. Auf jeden Fall sei das Geld sehr gut angelegt, sind sich alle einig.

„Die Gemeinde ist in Sachen Barrierefreiheit sehr gut aufgestellt“, sagt Friedel Koch. Dieses Lob will der Bürgermeister nicht so gerne annehmen. „Im Bereich der Schulen gibt es bei uns noch viel zu tun. Es gibt eine Anweisung des Landes, dass bis 2021 alle Schulen barrierefrei sein sollen. Davon sind wir heute noch weit entfernt.“ Die Grundschule in Bendingbostel habe bereits einen Fahrstuhl, die in Luttum noch nicht. „Und an der Oberschule sind viele Gebäudeteile für Schüler im Rollstuhl nur sehr eingeschränkt zu erreichen“, so Rodewald. Eine komplette Barrierefreiheit umzusetzen, werde die Gemeinde noch viel Geld kosten.

rei