Backfest mit vielen Gästen

Hohenaverbergen – Der Ofen war angeheizt, 30 Kilogramm Teig vorbereitet und draußen warteten zahlreiche Gäste – alle Hände voll zu tun hatte das Backhus-Team in Hohenaverbergen. Eingeladen dazu hatte die örtliche Dorfgemeinschaft.

Die Gäste brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Nach dem Bestreichen und Belegen mit reichlich Butter, Zucker und Mandeln, konnten die Bleche mit dem Kuchen eingeschoben werden. Der Butterkuchen gelang bestens und mundete ausgezeichnet, lobten die Besucher. Sie konnten sich zudem mit kleinen Fladenbroten, den Focaccias, stärken, gespendet von Ulrike und Uwe Suckert. Das Backhus-Team freute sich über schmucke rote Schürzen, die Anja Zitelmann von A-Z Verpackungsservice den fleißigen Bäckern überreichte. „Das Team hat sich sehr über diese Schürzen gefreut“, so der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfram Zoller.

Während die Erwachsenen sich das Backwerk und Kaffee schmecken ließen, konnten sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben – oder ebenfalls mit Kuchen versorgen. „Es war eine insgesamt gelungene und gut besuchte Veranstaltung, die auch allen Helferinnen und Helfern wieder Spaß gemacht hat“, freuten sich die Verantwortlichen.

Voran geht es mit der Gestaltung rund um das Backhaus. In den Wochen vor dem Fest konnten noch einige Restarbeiten erledigt werden. Marc Steinmeyer hat die Feldsteinmauer am Hang zum Feuerwehrgebäude errichtet, Frank Müller den Rasenstreifen am Backhaus angelegt. Der Verein dankt den Ehrenamtlichen dafür herzlich.

Da es immer wieder neue Ideen für das Dorf gibt, sind weitere aktive Mitstreiter herzlich willkommen. Interessierte können sich gerne an den Vereinsvorsitzenden Wolfram Zoller unter der Telefonnummer 04238/471 wenden. Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben.

Die nächsten Veranstaltungstermine des Vereins: Das Erntefest wird am 7. September gefeiert, Back- und Weinfest am 28. September, das Advents- und Glühweinfest am 1. Dezember, teilen die Verantwortlichen mit.