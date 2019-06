Backen bei 340 Grad

Luttum – Rund um die Dorfscheune duftete es verlockend, Rauchschwaden zogen gen Himmel, Betriebsamkeit war auf dem sonst so ruhigen Platz zu spüren. Der Heimatverein Luttum hatte Quartier bezogen, um einmal mehr „Traditionelles Backen im Steinofen“ anzubieten.

Die vielen Teilnehmer konnten in dem mehrtägigen Kurs einen Einblick in das Backen wie zu früheren Zeiten gewinnen. Nach dem Kennenlernen der Teilnehmer wurde ein Sauerteig angesetzt, der nach einigen Stunden reif für den Steinofen war. Eines war allen von vornherein klar: Backen mit dem Steinofen braucht seine Zeit und hat so gar nichts mit dem vorgefertigten Teig aus dem Supermarkt zu schaffen. Der Steinofen muss über Stunden mit trockenem Brennholz auf Temperatur gebracht werden, damit die Schamottsteine über längere Zeit mindestens 340 Grad Celsius abstrahlen. Zum Backen ist der Ofen komplett leer, nur die gespeicherte Hitze sorgt für leckeren Butterkuchen oder frisches Brot. Die äußere Lehmhülle hält die Wärme lange im Ofen.

Jeder Kursteilnehmer suchte sich sein eigenes Rezept aus, um mit dem passenden Sauerteig Roggen-, Dinkel- oder Mischbrot mit nach Hause nehmen zu können. Der Brotlaib wohl geformt und mit Mehl bestäubt, kommt in einer Holzform für einige Zeit in den Gärschrank. Zur Überbrückung der Wartezeit hatte Bäcker Dietz Restorff im Nu einen Butterkuchen mit einer ordentlichen Portion Butter vorbereitet. Innerhalb weniger Minuten war der fertig und erfüllte die Backstube mit einem herrlichen Duft. Zucker und Butter karamellisierten auf dem Hefeteig zu einer süßen Verführung und Geschmack ganz nach alter Backkunst.

Jetzt wurden die Teiglinge aus den Formen geklopft und noch schnell von Dietz Restorff mit Wasser beträufelt, damit das Brot beim Backen eine schöne Kruste bekommt. Schon nach 45 Minuten waren die Laibe fertig und so mancher Teilnehmer konnte nicht an sich halten und probierte das noch heiße Endprodukt mit einem Biss in die die dunkle Kruste.

Der Ablauf des Kurses folgte wieder ganz dem Motto der Luttumer Steinofenbäcker, „Brot will Weile haben“. „Wir backen auf der Grundlage des Wissens unserer Vorfahren im historischen Steinbackofen“, sagte Kai Frede den Luttumer Backmeistern am Ende eines tiefen Einblicks in uralte Handwerkskunst. lee