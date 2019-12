Ausgezeichnete Emma Szabo

Armsen - Von Hermann Meyer. „Der Saal ist voll, rund 80 Personen sind anwesend, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen, aber draußen ist Frühlingswetter.“ Friedel Koch, Vorsitzender des SoVD-Ortsverbands Armsen, hätte zur Weihnachtsfeier lieber Winterwetter gehabt, aber so richtig kalte Tage wie noch vor Jahren gebe es nicht mehr, stellte er fest.

Das älteste Mitglied im SoVD-Ortsverband ist Emma Szabo. Die 96-Jährige ist seit 35 Jahren Mitglied und erhielt von Friedel Koch eine Urkunde. Schatzmeisterin Irmgard Schadek überreichte einen Weihnachtsstern.

Für ihn sei es eine Ehre, „in diesem Kreis adventliche Gedanken einzubringen“, sagte Pastor Wilhelm Timme. „Wir leben in einer Welt, in der Dinge heute oder sofort stattzufinden haben.“ Wie solle so Zuversicht entstehen, fragte er. Heute sei adventliches Leben in der vom Internet bestimmten Welt out. Die Welt habe sich verändert. Trotzdem sei die Vorfreude immer noch ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Zeit.

Die SPD-Landtags- und Kreistagsabgeordnete Dörte Liebetruth hob in ihrem politischen Rückblick drei Schwerpunkte hervor. Sie freute sich, dass die Wintershall Dea auf ihre geplante Bohrung im Trinkwasserschutzgebiet verzichtet. „Das ist ein Erfolg der Bürgerinitiativen und des Kreistags“, betonte sie. Zur medizinischen Versorgung habe der Kreistag ein neues Konzept beschlossen, und im Land werde die Zahl der medizinischen Studienplätze von 40 auf 80 verdoppelt. „Im kommenden Jahr gibt das Land 65 Millionen Euro mehr für Unterrichtsstunden an Berufsschulen aus, um damit Probleme zu beheben.“

Armsens Ortsvorsteher Hermann Ramme berichtete ebenfalls von drei herausragenden Themen in der Gemeindepolitik. So starten 2020 die Planungen für den Bahnhalt in Kirchlinteln; zweitens habe der Gemeinderat den Weg freigemacht für Bauwillige und der Breitbandausbau für schnelles Internet gehe zügig weiter. Zum Thema Klimawandel hob er hervor, dass bereits 125 Wohnungen ans Armser klimaneutrale Nahwärmenetz angeschlossen seien.

Den Abschluss der Weihnachtsfeier bildete der plattdeutsche Einakter „Dütmol Valentine“ von Rintje Bernd Behrens. Regisseurin Astrid Heemsoth hatte dieses Stück mit Lara Ahlers, Daya Klaffke, Adeline Bockhop, Henrike Martens, Fabrice Schröder und Marleen Westermann hervorragend eingeübt. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von den Armser Heidullas und den Armser Dörpsängers unter der Leitung von Katrin Peutow.