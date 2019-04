Auseinandersetzung

Kirchlinteln – Die Schule am Lindhoop ist bereits seit 2006 offiziell eine Bildungseinrichtung „Ohne Rassismus mit Courage“. Deswegen stand einmal mehr der der Projekttag gegen Rassismus aufdem Stundenplan. Die jeweiligen Klassenstufen erarbeiteten auf ganz individuelle Weise eine Fragestellung zu diesem Thema.

Viel Aktivität konnte bei den siebten Klassen vernommen werden, denn dort gingen die Schüler der kulturellen Identität des Heimatlandes Deutschland nach. „Was ist deutsch? Was ist für uns typisch deutsch?“, fragtensich die Schüler. Dazu gehörte einmal die Welt der Musik. Dabei konnten die Teilnehmer allerhand interessante Musikinstrumente ausprobieren und mehr über deren Herkunft erfahren. Außerdem lernten sie die unterschiedlichen Musikrichtungen kennen, die durch die Einflüsse anderer Kulturen ihren eigenen Stil bilden, wie zum Beispiel Rap oder Blues. Dadurch entdeckten die Jugendlichen, wie viel fremdländische Sprache in ihren Lieblingssongs steckt. Untersucht wurden auch die Lehnwörter aus den Fremdsprachen, die in der deutschen Sprache gar nicht mehr wegzudenken sind. Weiter befassten sie sich mit den Völkerwanderungen als Urform der Migration in Europa.

Die sechsten Klassen fokussierten sich auf die Kinderrechte im eigenen Land und anderswo. So wurde auch nachgefragt, was hier als selbstverständlich gilt, in anderen Ländern aber noch lange kein Standard ist. Anhand von Kurzfilmen schauten sich die Fünftklässler die Biografien von Flüchtlingskindern an und berichteten davon anschließend in ihrer Klasse.

Mit dem Leben von Hinrich Heitmann in Kirchlinteln setzten sich die Neuntklässler auseinander und reinigten den Gedenkstein des Nazi-Opfers. Hinrich Heitmann war im Arbeitslager Bremen-Farge inhaftiert. Rassistische Strömungen am äußersten rechten Rand der Deutschen Gesellschaft zeigte der Film „Roots Germania“ von Bo Asamang.

Außer Haus waren die achten und zehnten Klassen unterwegs. Die Achtklässler suchten in Verden die Stolpersteine auf. Jeder Schüler hatte dazu die Hintergründe der Menschen, die hinter den Stolpersteinen stehen, recherchiert und dann den Mitschülern vor Ort vorgetragen. Die zehnte Klasse schaute im Kino den Film „Wildes Herz“ von und mit der politischen Musikgruppe „Feine Sahne Fischfilet“, dessen Inhalt sie im Anschluss mit ihrem Lehrer Eike Behrens aufarbeiteten. Eine breite Palette zum Thema Rassismus sei an diesem Projekt-Schultag bearbeitet worden mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen und das Bewusstsein zu schärfen, so die Schule. lee