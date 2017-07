Konzept für Kirchlintler Schulverpflegung überarbeitet

Auch künftig frisches Essen

Kirchlinteln - Nudeln mit Tomatensauce und Geflügel-Fleischwurst, zum Nachtisch Mandarinen-Quark. Das ist das Essen, das am ersten Schultag nach den Sommerferien in der Mensa der Schule am Lindhoop in Kirchlinteln serviert wird. Der Speiseplan für den Monat August ist bereits fertig – und es gibt schon jetzt ausreichend angemeldete Kinder. „Da sind wir sehr erleichtert“, so Bürgermeister Wolfgang Rodewald, der gestern gemeinsam mit der zuständigen Amtsleiterin Anke Preuß und der Sachbearbeiterin Lena Koopmann in einem Pressegespräch erklärte, wie es nach den Ferien mit der Verpflegung an der Schule weitergehen wird.