Armser wollen Dorfgeschichte wahren

Armsen – Der Heimat- und Kulturverein Armsen plant, im ehemaligen Bahnhof der Ortschaft Gerätschaften des alten Handwerks für alle Bürger, Besucher und Fahrgäste der historischen Kleinbahn zugänglich zu machen. In Abstimmung mit dem Fahrplan des Kleinbahnexpresses soll die kleine Ausstellung hin und wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Auf Schautafeln soll dort erläutert werden, wofür welches Handwerkszeug benutzt wurde und welchen Bezug es zu Armsen und seinen Bürgern hat.

Gisela Heitmann hat mit ihrem leider bereits verstorbenen Ehemann Helmut Heitmann das Heuhotel in Armsen betrieben und beide haben gemeinsam eine umfangreiche Sammlung an alten Gerätschaften zusammengetragen. Das Heuhotel ist vielen Armsern noch in guter Erinnerung. „Zahlreiche Veranstaltungen haben dort stattgefunden und die Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Familie Heitmann war legendär“, schreibt Regina Röhrs für den Heimat- und Kulturverein in einer Pressemitteilung. „Den besonderen Charme der Gaststube machten die vielen an Wand und Decke aufgehängten alten Arbeitsgeräte aus, deren Geschichte den interessierten Gästen gerne auch mit kleinen Anekdoten erläutert wurde.“ Diese liebevoll zusammengetragene Sammlung soll nun aufgelöst werden. Um einen Teil der besonderen Stücke für Armsen erhalten zu können, hat Gisela Heitmann den Heimat- und Kulturverein angesprochen. „Da bot sich der Armser Bahnhof natürlich an und es tut sich was“, schreibt Röhrs.

Sie berichtet, dass seit einigen Wochen motivierte Bürger und Verdener Eisenbahnfreunde den alten Bahnhof gemeinsam für diesen Zweck restaurieren. Die Fensteröffnungen waren vor einigen Jahren zugemauert worden. „Inzwischen wurden zwei alte Fenster in Richtung der Bahngleise wieder eingesetzt.“ Auch bekam das Häuschen jüngst eine funktionstüchtige Tür und die Eisenbahnfreunde konnten ihre dort untergestellten Sachen andernorts einlagern. „Dann stellte sich beim letzten Gewitter heraus, dass das Dach nicht dichthält und Wasser in den zukünftigen Ausstellungsraum eingedrungen ist, aber auch dieser Schaden ist mittlerweile behoben“, schreibt Röhrs. „Momentan werden noch Malerarbeiten von freiwilligen Helfern ausgeführt und dann kann bald mit der Einrichtung begonnen werden.“

Am Sonntag, 8. September, dem Tag des offenen Denkmals, wird der alte Armser Bahnhof erstmals wieder für Interessierte zu den An- und Abfahrtszeiten des Kleinbahnexpresses geöffnet sein, allerdings noch ohne Ausstellung. Voraussichtlich hält der Zug in Armsen für circa zehn Minuten aus Richtung Verden gegen 11.25 sowie 14.55 Uhr und auf den Rückfahrten gegen 13.50 und 17.05 Uhr.

Wer Interesse hat, den Aufbau dieses kleinen Museums mitzugestalten und an der Ausarbeitung von Informationstafeln für die alten Armser Gewerke wie Schusterei, Tischlerei, Schmiede, Bäckerei, Sägerei wie auch Landwirtschaft mithelfen möchte, kann sich gerne bei Röhrs unter Telefon 04238/1819 informieren.

„Natürlich freut sich der Heimat- und Kulturverein auch über Leihgaben von alten Gerätschaften aus dem Dorf. Hidtorische Fotos von früher in Armsen betriebenem Handwerk, wie auch zum Bau des Bahnhofgebäudes, werden ebenfalls noch gesucht und selbstverständlich unversehrt nach einer Digitalisierung wieder an den Besitzer zurückgegeben.“