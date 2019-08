Armser Teamarbeit auch hinter den Kulissen

Theatergruppe des Heimat- und Kulturvereins probt für „Mien Mann, de fohrt to See“

+ Sind schon ganz aufgeregt: die Armser Theaterspieler. Foto: Heimat- und Kulturverein

Armsen – In Armsen wird derzeit fleißig geprobt, damit zur Premiere des neuen Stücks der Theatergruppe vom Heimat- und Kulturverein alles perfekt sitzt. „Mien Mann, de fohrt to See“, eine Komödie in drei Akten aus der Feder von Wilfried Wroost, soll ab Mittwoch, 2. Oktober, die Besucher begeistern.