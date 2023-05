Armser Salatöl aus Savana-Samen

Von: Reike Raczkowski

Sonnenblumen der Sorte Savana soweit das Auge reicht, beziehungsweise, soweit Johans kleine Kinderfüße tragen. © Raczkowski

Die Familie Rischbode aus Armsen baut erstmals Sonnenblumen an. Das Endprodukt, ein feines Speiseöl, soll es ab Herbst im eigenen Hofladen geben.

Armsen – Johan läuft und läuft, aber das Feld ist viel größer, als seine kurzen Kinderbeine ihn tragen können. Irgendwann lässt sich der kleine Knirps einfach fallen, mitten auf dem Acker, und beobachtet Marienkäfer und zählt ihre Punkte auf dem Rücken. Seine Eltern Julia und Matthias Rischbode lächeln. Es ist das erste Mal, dass das Armser Ehepaar Sonnenblumen angebaut hat – und die beiden können kaum den Spätsommer erwarten, wenn sie in voller Blüte stehen. Denn dann können sie sich einen kleinen Traum erfüllen und echtes Armser Sonneblumenöl herstellen, das sie dann in ihrem Hofladen verkaufen.

In dem kleinen Lädchen gibt es schon heute diverse feine Leckereien „made in Armsen“. Von Fleischprodukten von den eigener Schweinen über diverse Konfitüren und Sirup aus Armser Früchten bis hin zu Honig laufen die Geschäfte richtig gut. Und wenn in circa vier Wochen auch noch die ersten Armser Erdbeeren vom Feld am Speckener Weg im Regal stehen, wird die Kundschaft sicher nicht lange auf sich warten lassen.

270.000 Pflanzen auf 3,6 Hektar

Rischbodes sind überzeugt davon: Regional schmeckt immer noch am Besten. Und so wollen es die beiden jetzt wissen und auch noch ihr eigenes Salatöl herstellen. Dafür haben sie circa 270 000 Pflanzen auf 3,6 Hektar angebaut, am Dorfrand von Armsen. Die Pflänzchen gedeihen prächtig und wenn der Sommer nicht allzu nass wird – und nicht allzuviele dreiste Menschen auf die Idee kommen, sich Blumen zu stibitzen – könnten im Herbst circa 1200 Liter Öl aus den Samen gewonnen werden. Einige Liter davon möchte Julia verfeinern und Kräuter-, Knoblauch- oder Chili-Öl herstellen. Die Produkte sollen natürlich im Hofladen verkauft werden. Wer das Pressen der Samen übernimmt, wissen Rischbodes noch nicht so genau. „Wir geben diese Arbeit aber auf jeden Fall in professionelle Hände“, sagt Julia.

Wer mehr wissen will, findet Informationen auf der Webseite www.hofladen-armsen.de oder kann per WhatsApp unter Telefon 0172/3160901 Kontakt mit Familie Rischbode aufnehmen. Der Hofladen am Kattensteert 18 hat täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet.