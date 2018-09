„Jümmer Arger mit Wotan“: Plattdeutsches Theater nach einem Jahr Pause

Alle Schauspieler des plattdeutschen Theaterstückes (v.l.): Marian Rohlfing in der Rolle des Pastors Heinz Thomsen, Erik Wieters als Doktor Wolfgang Kleinwort, Melanie Hooge als Klara Epsen, Rolf Früchtenicht als Hannes Mattson, Julia Rischbode als Sybille Grimm, Bernd Hartendorf als Doktor Rainer Grimm und Astrid Both als Isolde Gräfin von Beerenstein.

Armsen - Von Lisa Hustedt. „Jümmer Arger mit Wotan“, so lautet der Titel des plattdeutschen Theaterstückes von Kirsten Akanho, das vom Heimat- und Kulturverein Armsen in diesem Herbst im Dorfgemeinschaftshaus Armsen aufgeführt wird.

„Ich lege besonderen Wert darauf, dass das Plattdeutsch der Schauspieler wirklich gut ist“, berichtet Regisseurin Silke Heemsoth-Rohlfing vor dem Hintergrund, dass die Sprache für zwei der Schauspieler zu Beginn der Proben noch Neuland war. Das stellte für Marian Rohlfing und Erik Wieters allerdings keinerlei Hürde dar. „Jeder für sich hat gut in die Sprache gefunden.“

Anders als es der Titel vielleicht vermuten lässt, verbirgt sich hinter dem Namen Wotan nicht etwa die Hauptperson des turbulenten Theaterstücks, sondern vielmehr ein Schleswiger Kaltblut, das in dem Stück eine wichtige Rolle spielt.

Das stattliche Ross ist die große Leidenschaft von Klara Epsen, einer sehr beschäftigten Frau und Protagonistin des Stückes. Sie führt einen Antiquitätenladen und gleichzeitig ein Bestattungsunternehmen. Ihr eigentlicher Wunsch ist aber, eine Pferdezucht mit Wotan aufzubauen. Immer an ihrer Seite ist Viehhändler Hannes Mattson, der heimlich seit langer Zeit in sie verliebt ist.

Ihr Traum scheint jäh zu platzen, als das Nachbargut Wiemersbüttel verkauft wird. Dort soll ein Naherholungsgebiet für Leute aus der Stadt errichtet werden. So mancher Bewohner des Ortes wittert schon das große Geld, das er mit Hilfe des Großinvestors Grimm und seiner Geliebten machen könnte.

Premiere ist am Dienstag, 2. Oktober

Zur Umsetzung des Vorhabens von Dr. Rainer Grimm werden Klaras Weiden benötigt und die wehrt sich nach allen Kräften. Unerwartete Hilfe bekommt sie von ihrem geliebten Wotan und auch auf Frauensolidarität ist in der Not Verlass, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Die Veranstalter laden die Zuschauer ein, sich von den Ereignissen der heiteren plattdeutschen Komödie überraschen zu lassen.

Die Premiere findet, anders als auf dem Plakat gedruckt, nicht am Samstag, sondern am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr, statt. Normalerweise führt der Heimat- und Kulturverein jedes Jahr ein Theaterstück auf, das sei laut Silke Heemsoth-Rohlfing vergangenes Jahr leider nicht möglich gewesen.

Heemsoth-Rohlfing fungiert bei dem Stück auch als Souffleuse. Zusammenfassend zu den Proben sagt sie: „Alles in allem liefen die Vorbereitungen ausgesprochen gut.“ Es sei schön, nach einem Jahr Aussetzen jetzt wieder eine Aufführung zu haben. Regina Bäkefeld habe sie bei den Vorbereitungen unterstützt und die Aufgabe der Maskengestaltung übernommen.

Auch für Stärkungen vor Ort ist gesorgt: An den Sonntagen (7. und 14. Oktober) gibt es ab 14 Uhr Kuchen und Kaffee. Während der Abendterminen steht ein Imbisswagen bereit. Aufführungsort ist das Dorfgemeinschaftshaus Armsen, Zum Sportplatz 9.

Weitere Aufführungen finden am Sonntag, 7. Oktober, um 15.30 Uhr, am Freitag, 12. Oktober, und am Samstag, 13. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag, 14. Oktober, um 15.30 Uhr, sowie am Freitag, 19. Oktober, und Samstag, 20. Oktober, um jeweils 19.30 Uhr, statt. Karten für das Theater sind im Vorverkauf bei Silke Heemsoth-Rohlfing unter Telefon 04238/943653 für jeweils acht Euro erhältlich. Der Einlass ist immer eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. Eine vorherige Sitzplatzreservierung ist leider nicht möglich.