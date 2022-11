LED in Kirchlinteln und wer wann die Lampen an hat

Von: Markus Wienken

Blick auf die beleuchtete Kreuzung an der Armsener Dorfstraße. In den Seitenstraßen ist es überwiegend dunkel. Die Umrüstung auf LED spart zwar Stromkosten, allerdings geht die Anschaffung ordentlich ins Geld. © Markus Wienken

Licht an oder aus? Klappt‘s überhaupt mit den Schaltungen...die Gemeinde Kirchlinteln macht sich Gedanken....und braucht neue Technik...

Kirchlinteln – Der eine braucht viel Licht, fürchtet im Dunkeln auf der Straße um seine Sicherheit, der andere will, angesichts horrender Kosten sparen um jeden Preis. „Ein Thema, das in der Bevölkerung derzeit für viel Gesprächsstoff sorgt“, so Wilhelm Hogrefe eingangs der Ratssitzung in Armsen. Der Ratsvorsitzende berichtete von zahlreichen Anrufen, die ihn dazu erreicht hatten. Also alles austauschen, umrüsten auf LED und die Beleuchtung inklusive Schaltzeiten runterfahren? Bürgermeister Arne Jacobs warnte vor enormen Kosten von bis zu 750 .000 Euro. Nun soll „das Thema“ moderat angegangen werden, herrschte Einstimmigkeit am Donnerstagabend im Rat.

Um den Stromfressern an Kreuzungen und Straßen auf die Spur zu kommen, hatte die Verwaltung einigen Aufwand betrieben. Ein Straßenlampenkataster gibt es nicht. Die Kosten zu hoch, hatte die Gemeinde es vor Jahren abgelehnt. Also wurde in den einzelnen Ortschaften abgefragt. Danach stecken in circa 1.100 Straßenlampen 18 verschiedene Typen von Lichtköpfen. Wo finanziell möglich, gab es in den Lampen – unterstützt mit Fördermitteln des Landkreises – bereits den einen oder anderen modernen Wechsel. In Armsen, Holtum (Geest) und Luttum leuchten in insgesamt 158 Straßenlaternen LED-Lampen. „Durch weiteren punktuellen Austausch ist von insgesamt rund 180 Leuchten mit einem LED-Lichtkopf auszugehen, die jeweils zwischen 12 und 25 Watt brauchen“, so Jacobs.

Völlig unterschiedlich und dabei relativ hoch ist der Energieaufwand, mit dem die alten Leuchten arbeiten. „Deren Leistung liegt zwischen 70 bis 140 Watt“, so Jacobs. „Da gibt es also Einsparpotenzial, auch deshalb, weil die Lebensdauer der LED-Leuchten mit bis zu 50. 000 Stunden deutlich über der einer konventionellen Lampe liegt.“

Doch alles hat seinen Preis. Bevor gespart wird, muss investiert werden. Mit schätzungsweise 800 Euro rechnet die Verwaltung pro Lampenkopf, macht bei 920 Exemplaren circa 736 .000 Euro. Da die LED-Leuchte vergleichsweise mehr punktuell als in die Ferne ausgerichtet ist, müssten zudem zusätzliche Exemplare – Kosten bis zu 1.600 Euro pro Stück und Installation – aufgestellt werden. Den vergleichsweise hohen Kosten für eine komplette LED-Umrüstung steht die aktuelle Stromrechnung der Gemeinde von 45. 000 Euro gegenüber. Trotz möglicherweise enormer Preissprünge, hat die Verwaltung Planungssicherheit. „Unser Vertrag gilt noch einschließlich des Jahres 2023“, so Kämmerer Frank Weiberg.

Bürgermeister Jacobs schlug angesichts der hohen Anschaffungskosten vor, die Beleuchtung sukzessiv auf den modernen Stand zu bringen. „Danach sollten wir bei den energieintensiven Lampen anfangen“, so Jacobs. Widerspruch gab es dafür aus dem Rat nicht. Was für den Austausch der Lampen gilt, gilt auch für die Technik drumherum. Die Feinjustierung der Anlage, wann und wie lange die Lampen brennen, auch da gibt es Nachholbedarf in Kirchlinteln. Derzeit passt sich die Beleuchtung in der Gemeinde den jeweiligen Lichtverhältnissen an, schaltet sich in der Dämmerung ein, dann, je nach Ortslage, um 22.30 oder 23 Uhr ab und fährt gegen 5 Uhr morgens wieder hoch.

Die generelle Schaltung der Straßenleuchten laufe über eine Rundsteuerung, zentral gelenkt aus Bremervörde. In den Schaltkästen sitzen entsprechende Rundsteuerempfänger, in denen jeweils sogenannte PROMs mit unterschiedlichen Optionen programmiert sind. „Leider haben die Gemeinde Kirchlinteln, die EWE oder die Stadtwerke keine Kenntnis, was jeweils neben der Standardprogrammierung möglich“, sagte Jacobs. „Den Lampen mal eben sagen, geh an oder aus, wäre schön, klappt aber leider nicht. Die Einflussmöglichkeiten auf die Schaltzeiten auszuweiten, dazu müssten unter anderem die Chips ausgetauscht werden“, so Jacobs. „Dann aber würden wir in eine alte Anlage mit überholter Technik investieren.“ Jacobs Vorschlag: „Erst die Technik auf modernsten Stand bringen, dann die Schaltzeiten weiter und möglicherweise je nach Standort optimieren.“ Den dafür notwendigen Kosten- und Zeitaufwand will die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsberatungen darlegen. Auch dagegen gab es aus dem Rat keine Einwände. „Die Menschen beschäftigt das. Wir müssen und wollen uns weiter mit dem Thema befassen“, betonte Frank-Peter Seemann, Vorsitzender der Freien Fraktion. Widerspruch gab es auch da nicht.