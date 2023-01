Grüner Appell an Autofahrer in Kirchlinteln

Von: Reike Raczkowski

Appellieren an die Autofahrer, freiwillig 30 km/h zu fahren: Andrea Hartmann, Norbert Röttger, Petra Bruns und Jürgen Thiede (v.l.) vom Ortsverband der Grünen haben ein entsprechendes Banner aufgehängt. © Raczkowski

Kirchlintler Grüne platzieren zum Jahresbeginn ein Banner an der Kükenmoorer Straße. Sie appellieren an die Autofahrer, nicht schneller als 30 km/h zu fahren

Kirchlinteln – Die Grünen müssen einander tüchtig anbrüllen, als sie das große Banner aufhängen. Aber nicht, weil es Meinungsverschiedenheiten geben würde, nein, es ist einfach so laut an der Kreuzung Hauptstraße und Kükenmoorer Straße in Kirchlinteln, dass man sein eigenes Wort kaum versteht. „Und genau da liegt das Problem“, sagt Andrea Hartmann. „Als Anwohner hat man es hier wirklich schwer.“

Anwohner unterstützen die Aktion

Das bestätigt Dorothea Lindhorst, die den Grünen für das Banner eine Gebäudewand zur Verfügung gestellt hat. Denn der Inhalt des Transparentes, das die Autofahrer auffordert, an dieser Stelle freiwillig maximal 30 Stundenkilometer zu fahren, spricht ihr aus dem Herzen. Im unteren Bereich der Kükenmoorer Straße, dort, wo Lindhorst wohnt, herrscht nicht nur viel Verkehr. „Viele Autofahrer biegen hier schon mit großer Geschwindigkeit ab und geben dann noch mehr Gas“, berichtet die Kirchlintlerin. Der ungünstige Fahrbahnbelag tut sein übriges dazu, dass fast jedes Fahrzeug hier klingt, als würde ein Panzer vorbeifahren. „Wir und viele andere Anlieger haben bereits unsere gesamten Fenster ausgetauscht.“ Aber trotz Dreifachverglasung vibrierten im Hause Lindhorst noch immer regelmäßig die Gläser im Schrank.

Noch mehr Verkehr durch neues Baugebiet

Die Verkehre auf der Kükenmoorer Straße, die eine Kreisstraße ist, haben in den vergangenen Jahren bekanntlich stark zugenommen. Zunächst waren es vor allem die Trecker, die zur Biogasanlage gefahren sind, die die Anwohner belastet haben. Jetzt sind auch noch die Fahrten zahlreicher Neukirchlintler dazu gekommen, die in das Neubaugebiet Heidering eingezogen sind. Und es werden ganz sicher noch mehr werden, allein schon wegen des benachbarten Baugebietes Auf dem Breck.

Ein neuer Fahrbahnbelag oder wenigstens Tempo 30 – das fordern die Anlieger der Kükenmoorer Straße schon lange, bisher ohne Erfolg. „Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass sich die Situation verbessert“, so Lindhorst. „Vielleicht wenn das neue Ärztehaus kommt.“ Das werde ja auch nochmal für mehr Verkehr sorgen.

Dass die Kirchlintler Grünen jetzt ein Banner aufgehängt haben, freue sie sehr. „Vielleicht halten sich ja ein paar Autofahrer daran“, sagt sie.

„In vielen Städten in Europa dürfen Kraftfahrzeuge nicht mehr schneller als 30 Stundenkilometer fahren. Das hat die Lebensqualität erhöht, indem das Unfallrisiko, der Stickstoffausstoß und die Lärmbelästigung reduziert wurden“, so Jürgen Thiede von den Grünen.