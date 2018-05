Jette wird zur Therapiehündin ausgebildet

Luttum - Von links kommt ein kleiner Junge auf einem Rollbrett angerauscht, rechts kreischen zwei Mädchen. Erwachsene huschen schwer beschäftigt durch die Gänge, Türen knallen, es herrscht Trubel. Doch Jette bleibt cool.

Sobald sie ihr rotes Halstuch trägt, ist sie im Dienst. „Und das weiß sie dann auch“, sagt Ines Bunke. Sie ist die Besitzerin der einjährigen Münsterländerhündin, die derzeit eine besondere Ausbildung absolviert. Sie soll Therapiehündin werden – und das ist ein ganz schön anspruchsvoller Job.

Wie es dazu kam, dass die Kita Unnern Hollerbusch in Luttum auf einmal eine zusätzliche „Erzieherin“ mit vier Beinen und seidenweichem Fall bekam, berichtet Leiterin Heike Harbort: „Tiere haben eine besondere Wirkung auf Kinder, eine fast schon magische Anziehungskraft. Das haben wir daran gemerkt, wie die Kinder auf Eibe, meinen Bürohund, reagierten.“

Viele Kinder kämen in ihrem privaten Umfeld heutzutage nur selten oder gar nicht mit Tieren in Kontakt. „Sie wissen oft nicht, wie man sich einem Tier nähert, ob man einen fremden Hund streicheln darf oder woran man erkennt, dass man ihn lieber in Ruhe lässt.“ Die Idee, einen Therapiehund in die Einrichtung zu holen, war schnell geboren. Nicht zuletzt, weil mit Hortmitarbeiterin Ines Bunke eine Kollegin bereits langjährige Erfahrungen in der Ausbildung von Hunden hat.

Doch zunächst mussten die beteiligten Zweibeiner ins Boot geholt werden. Das Votum der Kinderkonferenz und des Kollegiums fiel eindeutig aus: Ein Hund sollte her. Von den Eltern sei die Idee, so berichtet Harbort, ebenfalls weitgehend positiv aufgenommen worden. „Es gab zwar Eltern, die gesagt haben, dass sie selbst Angst vor Hunden hätten. Aber genau deswegen seien sie froh, dass ihre Kinder nun die Möglichkeit haben, positive Erfahrungen mit Hunden zu machen.“

Auch die Gemeinde als Schulträger gab ihr Okay. Seitens der Politik habe es keine finanzielle Unterstützung gegeben. „Da mussten wir leider selbst sehen, wie wir das hinkriegen“, so Harbort. „Zum Glück haben wir unseren Förderverein.“ Kassen-wartin Lena Meier: „Wir waren sofort begeistert von der Idee und haben gerne geholfen.“

Und dann machte sich Ines Bunke auf die Suche nach dem perfekten Hund. „Ich habe vor der Entscheidung für einen Welpen bereits intensiv die Elterntiere begutachtet“, berichtet Bunke. Denn ein Therapiehund müsse viele ganz besondere Eigenschaften mitbringen. „Er muss natürlich menschenfreundlich sein. Er muss es genießen, berührt zu werden. Er muss mutig und kontaktfreudig sein. Ebenso braucht er eine hohe Stressresistenz, etwa bei ungewohnten Geräuschen.“

Aber auch an den Hundehalter stelle die Ausbildung hohe Ansprüche. „Ich muss eine besonders enge Bindung zu Jette aufbauen.“ Denn schließlich müsse sich der Hund zwar von anderen anfassen und betüdeln lassen, müsse aber immer abrufbar sein. „Der Besitzer eines Therapiehundes muss natürlich auch bereit sein, sein Tier zu teilen“, erklärt Bunke.

Erster Kinderkontakt schon im Welpenalter

Bereits als Jette, die eigentlich Ajette von der Cloppenburg heißt, noch ein Welpe war, brachte Bunke sie dreimal in der Woche mit in den Kindergarten. „Aber immer nur für zehn Minuten, keine Sekunde länger.“ So konnte sich der Welpe schon früh an die Kinder und die ungewohnte Geräuschkulisse gewöhnen.

„Hätte sich herausgestellt, dass Jette dem nicht gewachsen ist, dass sie nicht das Zeug zum Therapiehund hat, dann hätte ich das akzeptiert. Dann wäre sie eben einfach ,nur’ unser Familienhund geworden“, so Bunke. Aber dieser Fall trat nicht ein. Im Gegenteil. „Sie hat Kinder vom ersten Moment an geliebt“, so die stolze Besitzerin.

Mittlerweile kommt Jette an zwei Vormittagen in der Woche in die Einrichtung. Dann lernen die Kinder, wie man die Hündin streichelt, wie man mit ihr spielt oder spricht – und überhaupt, wie schön es ist, ein Tier um sich herum zu haben. Sie machen Waldspaziergänge mit ihr und sprechen hinterher über das Erlebte. Die Münsterländerhündin bringt viel Abwechslung in den Kita-Alltag.

Ines Bunke berichtet, dass Jette immer reichlich Ausgleich zur Arbeit bekommt. So sei die junge Hündin in ihrer Freizeit viel in Wald und Forst unterwegs, lerne Apportieren und habe großen Spaß an der Spürhundearbeit. „Und wenn Jette auf der Arbeit mal einen schlechten Tag hat, dann darf sie nach Hause. Wir arbeiten ganz ohne Druck.“

Und dann sind die 45 Minuten auch schon vorbei, und die Kinder verabschieden sich von ihrem Therapiehund. Und vor der Kindergartentür nimmt Ines Bunke Jette das rote Halstuch ab. „Jetzt hat sie Feierabend und darf sich entspannen.“

rei