An der Wassermühle, wo die Zeit stehengeblieben ist

Ferienwohnungen in der Region: In Stemmen ist aus einem Verwaltungsbau ein Urlaubsrefugium geworden

+ © - Blick aus der modern eingerichteten Wohnung in die Idylle von Stemmen. © -

Stemmen – Entspannung pur in einer idyllischen Umgebung ist den Feriengästen garantiert, die sich für einige Tage der Erholung vom alltäglichen Stress für die Ferienwohnung Wassermühle Stemmen entscheiden. „Ein Ort, an dem die Zeit still steht“, so heißt es von der Vermieterin Ulrike Rusack, denn entstanden ist diese Ferienwohnung an einem eher doch ungewöhnlichen Ort: Sie befindet sich in den ehemaligen Büroräumen des Verwaltungsgebäudes, unmittelbar angrenzend an die unter Denkmalschutz stehende Wassermühle.