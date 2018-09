Erstes Trecker-Oldtimertreffen in Armsen mit 120 Anmeldungen

Armsen - „Es läuft“, so der knappe Kommentar von Hermann Ramme zum Verlauf des ersten Oldtimertreffens in Armsen. Zugleich freute er sich zur Mittagszeit darüber, dass immer noch ältere Trecker von ihren Haltern auf dem Sportplatz abgestellt wurden. Es hatte 120 Anmeldungen gegeben, überwiegend Trecker verschiedener Modelle sowie landwirtschaftliche Geräte und auch einige automobile Klassiker.

„Es waren doch mehr als erwartet“, zog Ramme zum Abschluss erfreut eine positive Bilanz, denn gerechnet hatte er mit maximal 100 Anmeldungen. Zufrieden zeigte er sich auch mit der Resonanz auf das Treffen. Auf dem Sportplatz sei eigentlich immer was los gewesen, und vor allem ab der Mittagszeit sei die Zahl interessierter Gäste noch weiter angestiegen.

Die Besucher bewunderten die „alten Schätzchen“ aus verschiedenen Epochen. Zu sehen gab es zudem landwirtschaftliche Geräte sowie einige automobile Klassiker.

Praktisch ein Heimspiel hatte Olaf Hestermann aus Eitze, der mit einigen landwirtschaftlichen Geräten seiner Sammlung vertreten war. Vor etwa 15 Jahren hatte die Leidenschaft des in Armsen aufgewachsenen Hestermanns für dieses Hobby begonnen. Nach der Auflösung der Hofstelle seines Schwiegeropas in Eitze war die Frage aufgekommen, was mit den etlichen der alten Schätze passieren solle. „Für mich, der in der Landwirtschaft groß geworden war, stand es nach kurzer Überlegung außer Frage, diese Geräte wie Einachs-Trecker oder Kartoffelroder zu behalten.“ Er stieß bei der Familie mit dieser Entscheidung auf eine positive Resonanz.

+ Mit einer Drohne ließ sich ein guter Eindruck vom Treiben auf dem Sportplatz erhalten. © Allermann

Nach und nach baute Hestermann seine Sammlung aus und nimmt heute noch Reisen bis in die Rhein-Mosel-Region in Kauf, um auf entsprechenden Treffen erforderliche Ersatzteile zu beschaffen. Bei einer dieser Veranstaltungen erstand er günstig einen in der Weinlese eingesetzten Weinfass-Anhänger. Als Schlosser verfügt er über genügend Erfahrung, wenn es darum geht, verrostete Geräte gangbar zu machen oder zu reparieren. Kürzlich erwarb er für seine Sammlung einen „Holder“-Einachsschlepper einer Serie aus den Baujahren 1938 bis 1943.

Dieser Einachser wurde in Armsen als ältester Trecker prämiert. Diese Auszeichnung war der Abschluss des Treffens, bei dem auch Tanja Lührs und Jürgen Lange aus dem Nordkreis Diepholz geehrt wurden. Den stärksten Trecker hatte Werner Rosenhagen aus Schwarme mitgebracht, der sich mit seinem Lanz (45 PS und 10.350 ccm Hubraum) auf den Weg gemacht hatte.

Eine besondere Ehrung gab es für Ingo Gründler aus Völkersen, denn er hatte vor vier Jahren einen Trecker erworben, dessen Vorgeschichte für Armsen eine Bedeutung hat. Mit diesem Trecker, Höchstgeschwindigkeit sechs Stundenkilometer, war der vor neun Jahren verstorbene Armsener Uli Wulff 1984 nach Norwegen getuckert und insgesamt ein halbes Jahr unterwegs.

Ramme dankte nach der Prämierung den vielen Helfern und Sponsoren für ihre Unterstützung. Die Verteilung der Arbeit auf die Schultern der Mitglieder eines Teams, zu dem die Vorsitzenden der örtlichen Vereine gehörten, habe sich bezahlt gemacht. Ein Dank galt auch den Vethemer Treckerfreunden, die dank ihrer Veranstaltungs-Erfahrung mit Ratschlägen zur Seite standen. Ramme sprach von einer gelungenen Veranstaltung. „Ich denke, dass es in zwei Jahren wieder ein Treffen gibt“. - rö