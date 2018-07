Aller-Leine-Tal-Aktivitäten interessieren sogar in Japan

Prof. Dr. Tomoko Ichida bei ihrem Besuch in Otersen. Mittlerweile hat sie ihre wissenschaftliche Arbeit über das Aller-Leine-Tal und die Leaderprojekte in Japan veröffentlicht.

Otersen/Aller-Leine-Tal - Die Leader-Region Aller-Leine-Tal ist Teil eines japanischen Forschungsprojektes zum Thema Kooperationen in ländlichen Räumen. Dafür hat eine japanische Professorin ein gutes halbes Jahr in der Region geforscht. Nun ist eine Publikation mit den Ergebnissen der Analyse erschienen.

Prof. Dr. Tomoko Ichida, japanische Professorin für die Analyse von Agrarpolitik und Entwicklung von ländlichen Strukturen in der EU an der renommierten Meiji-Universität, hospitierte von April 2017 bis Januar 2018 am Thünen-Institut (Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume) in Braunschweig. Ziel ihres Forschungsaufenthaltes war die Analyse der Strukturen des europäischen Leader-Programms und der Umsetzung insbesondere in Niedersachsen sowie der Vergleich beziehungsweise die Übertragbarkeit auf japanische Strukturverhältnisse.

Während ihres Forschungsaufenthaltes informierte sich die Professorin insbesondere über die Leader-Aktivitäten im Aller-Leine-Tal, da die Region als Fallbeispiel für die Untersuchung dient. Unter anderem besuchte die japanische Uni-Professorin den Dorfladen Otersen und führte ein intensives Gespräch mit Günter Lühning, Vorsitzender der Bundesvereinigung Dorfläden und Vereinsvorsitzender des Dorfladens in Otersen. Es ging dabei vor allem um die Bedeutung von Dorfläden für die Entwicklung ländlicher Räume. Bei einem anschließenden Rundgang durch das Geschäft mit 180 Quadratmetern Verkaufsfläche nahm Tomoko Ichida auch die mehr als 2 500 verschiedenen Artikel in Augenschein.

Kürzlich ist eine Publikation in Japan erschienen, in der Ichida in einem Kapitel auf die Funktionsweisen des Leader-Programms mit seinem Bottom-up-Prinzip und der Entscheidungsfindung über die lokalen Aktionsgruppen (LAG) sowie beispielhaft auf die Leader-Region Aller-Leine-Tal eingeht. Auf elf Seiten beschreibt die Professorin die Region und ausgewählte Projekte zu den Themen Direktvermarktung, Einkommensalternativen von Landwirten und Landfrauen, Umnutzung alter Bausubstanz, neue Wohnformen im ländlichen Raum und vieles mehr.

„Das Aller-Leine-Tal freut sich, dass seine Aktivitäten zur Entwicklung der Region auch in weiter Ferne gewürdigt werden“, berichtet das Büro Koris für die Leader-Region Aller-Leine-Tal in einer aktuellen Pressemitteilung. Darin heißt es weiter: „Mit neuen Projekten wie dem E-Carsharing und zur E-Ladesäuleninfrastruktur, die sich aktuell in der Umsetzung befinden, hofft die Region, auch in Zukunft für Besuchsgruppen von nah und fern interessant zu sein. Gleichzeitig ist es dem Aller-Leine-Tal sehr daran gelegen, selbst von anderen lernen zu können. So waren einige Akteure vor Kurzem in Oerel bei Bremervörde, um Projekte rund um das Thema Innenentwicklung zu besichtigen.“