Aktionen pro Lückenschluss

Jeddingen/Kirchlinteln - Nach zwei tödlich verunglückten Radfahrern und einem Unfall am Ende des Radwegs bei Brunsbrock, wobei die Schülerin zum Glück nur leichte Blessuren davon trug, haben die Menschen entlang der L171 genug. Sie wollen endlich den „Lückenschluss“ zwischen Brunsbrock und Jeddingen. Deswegen versammelten sich in Jeddingen Befürworter des Radweges, um die Gründung einer Bürgerinitiative auf den Weg zu bringen. Nach längerer Diskussion einigten sich die Teilnehmer auf den Namen „Pro Radweg – Sichereres St. Pauli“.

Der Ort St. Pauli an der Kreisgrenze wurde bewusst gewählt. Die Sorge um die Sicherheit sei grenzüberschreitend, betonten die treibenden Kräfte der Initiative. „Das Teilstück in der Gemeinde Kirchlinteln ist mit sieben Kilometern eindeutig am längsten, weshalb sich hoffentlich auch viele Einwohner aus dem Bereich an der Initiative beteiligen werden“, sagte Frank-Peter Seemann, einer der künftigen Ansprechpartner der neuen Gruppierung.

In der Diskussion habe sich ergeben, dass es sinnvoll sei, mit den Bürgern aus der Gemeinde Kirchlinteln und Visselhövede zusammen eine Interessensgemeinschaft zu gründen. „Als offizielle Initiative müssen wir gehört werden, von Behörden und wichtigen Amtsträgern. Deswegen sollten wir unbedingt mit einer Stimme sprechen. Außerdem ist mit dem Zusammenschluss gesichert, dass alle entsprechend mit Informationen versorgt werden“, sagte das Jeddinger Ortsratsmitglied Klaus Dammann (Grüne). Der Hauptinitiator der Initiative, Hartmut Wallin von der Grünen-Stadtratsfraktion, wünschte sich noch mehr Kirchlintler Mitwirkende in der neuen Interessensgemeinschaft. Wallin hat bereits eine Spontandemo mit 150 Teilnehmern in Jeddingen organisiert.

Als direkter Anlieger meldete sich Hannes Wilkens zu Wort, der mit seiner Familie in Tadel an dem radweglosen Teilstück wohnt. „30 Jahre ist über das Thema schon gesprochen worden, passiert ist aber nichts. Die vielen Gremien, die sich damit befassen, verkomplizieren den Vorgang nur und am Ende dauert der Neubau ewig. Wir wollen aber, dass es schneller geht“, sagte er.

„Derzeit ist das Problem die Planungskapazität beim Straßenbauamt in Verden, weil das Amt mit dem Autobahnbau 7 und 27 voll ausgelastet ist“, sagte Ratsherr Eckhard Langanke (WIV) aus Visselhövede. Auf der Prioritätenliste des Landes sei der Lückenschluss auf Platz drei und solle zeitnah realisiert werden. Dadurch sei auch die Finanzierung gesichert, die vom Land übernommen werde. „Deswegen sollten die Stadt Visselhövede und die Gemeinde Kirchlinteln die Planung anderweitig vergeben können, selbstverständlich aber erst nach der Zusage der Kostenübernahme der zuständigen Stellen“, so Langanke.

Frank-Peter Seemann berichtete von einem Antrag der CDU-Fraktion im Gemeinderat, eben genau die Planungsvergabe anderweitig zu betreiben. „Das sehe ich eher als schwierig an, da die Behörde in Verden sonst sicherlich schon selber in dieser Hinsicht tätig geworden wäre“, sagte Seemann.

„Das Straßenverkehrsbauamt setzt einfach die falschen Prioritäten, und zwar nur auf den Ausbau der Strecken für den Autoverkehr. Das wäre das erste Radwegeprojekt der Behörde seit Jahren“, sagte Wallin. Daher solle über die Amtsträger und hiesigen Landtagsabgeordneten politischer Druck ausgeübt werden, die Prioritäten zu ändern.

Die Initiative will dazu ihren Beitrag leisten. So haben die Teilnehmer schon konkrete Ideen, wollen medienwirksam mit einer Radfahrer-Demo, abgesichert durch die Polizei, die gefährliche Strecke radeln. Ziel könnte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Verden, sein.

Weiter will die Initiative demnächst die Online-Petition, beziehungsweise Unterschriftenliste, mit bereits 1 800 Unterstützern dem niedersächsischen Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann (CDU) übergeben. Ein Team von Ansprechpartnern hat sich am Ende der Versammlung gefunden, um die einzelnen Schritte zu koordinieren. Das nächste Treffen aller Interessierten wurde für den 11. November, um 10.30 Uhr, in der Gastätte „Zur Waldesruh“ vereinbart. J lee