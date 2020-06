„Ärgerlich und nicht nachvollziehbar“

Kirchlinteln – Die Mitglieder der Kirchlintler SPD-Gemeinderatsfraktion sind sauer. Schon seit mehr als zehn Wochen sei die Sparkassenfiliale in der Ortschaft geschlossen. Dr. Beate Patolla von der Unternehmenskommunikation der KSK verweist jedoch auf die Corona-Krise und Infektionsschutz für Kunden und Mitarbeiter. „Wir stellen durchgehend die Bargeldversorgung, die Zahlungsverkehrsinfrastruktur oder die Versorgung der Unternehmen und der Bevölkerung mit Krediten und Liquidität sicher“, sagt die Sprecherin.

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Dass die Schließung mit der Pandemie zusammenhängt, hatten die Kirchlintler Sozialdemokraten sich gedacht. Viele Dienstleistungsunternehmen hätten sich auf Hygieneregeln et cetera eingestellt und ihre Geschäfte fortgeführt, argumentieren sie. Genauso hätte es die KSK machen können.

„Die Teilschließung ist einfach ärgerlich und nicht mehr nachvollziehbar“, sagt Ratsmitglied Marcel Müller in einem Pressetext der Kirchlintelner SPD. „Wir hätten uns einen direkten Kontakt gewünscht und bieten der SPD an, weitergehende Hintergründe in einem Telefongespräch zu erläutern“, ist Patolla jedoch nicht glücklich mit dem Protest der Kommunalpolitiker per Pressenotiz.

Viele Menschen dächten aber so wie sie, bleiben die Sozialdemokraten hartnäckig. Es gebe immer mal Situationen in finanziellen Dingen, in denen das persönliche Gespräch unter vier Augen wichtig sei. „Aber einfach eine Telefonnummer in der Hauptstelle Verden anrufen, und man weiß nicht, wer dran ist, ist unbefriedigend und hält einen davon ab“, verdeutlichte Hermann Meyer bei einer Videokonferenz der Politiker seinen Unmut.

Überall in den Ortschaften der Gemeinde seien Sparkassenfilialen geschlossen worden. Gerade im Grundzentrum Kirchlinteln sei es wichtig, notwendig und verantwortungsvoll, wieder präsent zu sein, fordert Meyer.

Sieben Geschäftsstellen, so bestätigt Beate Patolla, seien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für den Kundenverkehr umgerüstet oder geschlossen worden. In allen Filialen, auch in den zurzeit geschlossenen, seien die Selbstbedienungsbereiche uneingeschränkt nutzbar. Bargeldversorgung, Zahlungsverkehr und Kontoauszüge seien in Kirchlinteln jederzeit möglich, der Gang zum Schließfach nach telefonischer Terminvereinbarung. „Um eine gute Erreichbarkeit zu gewährleisten, haben die geschlossenen Geschäftsstellen eigene Telefonnummern erhalten, für Kirchlinteln ist dies die 04231/16-1351“, erklärt die Sprecherin.

Vieles lasse sich telefonisch oder online klären, persönliche Begegnungen mit Beratern seien an zentralen Standorten möglich, etwa in Verden. Und zwar so, wie es derzeit üblich ist, nach telefonischer Vereinbarung. Allerdings würden Kunden ohnehin eher selten den Wunsch nach persönlicher Begegnung äußern.

„Anders als viele Einzelhändler, war die Kreissparkasse Verden zu keinem Zeitpunkt komplett geschlossen“, machte Patolla in ihrer Stellungnahme deutlich. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Mit der aktuellen Aufstellung sind wir gut gerüstet, um während weiterer Pandemie-Wellen die strukturrelevanten Aufgaben wahrnehmen zu können.“

In den geschlossenen Geschäftsstellen seien Mitarbeiter aus nachgelagerten Bereichen dezentral untergebracht, erklärt die Sprecherin weiter. So hätten sie einen sicheren Arbeitsplatz, und die Bank bleibe auch im Fall einer möglichen Quarantäne arbeitsfähig. kle