Ära der Betonplatten endet in Otersen

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Noch sind die Warnbaken nicht abgeräumt: Die Straßenbaubehörde geht von einer Freigabe der Ortsdurchfahrt Otersen am 15. Mai aus. © Raczkowski

Die Straßenbaubehörde will die Ortsdurchfahrt Otersen in der Gemeinde Kirchlinteln mit zweiwöchiger Verzögerung Mitte Mai freigeben.

Otersen – Eine der letzten Betonplatten-Pisten auf den größeren Überland-Strecken im Kreis Verden ist Geschichte. In der Ortsdurchfahrt Otersen der Landesstraße 159 sind die Relikte straßenbaulicher Nachkriegsherrlichkeit ausgebaut. Bis zur Wiederfreigabe der Straße dauert es allerdings länger als zunächst angenommen.

Die Straßenbaubehörde Verden kündigt auf der Zielgerade noch einmal eine Verzögerung um zwei Wochen an. Mitte Mai könne die Passage dem Verkehr übergeben werden. Eine Verbindung, die immer wichtiger wird. 1 400 Fahrzeuge waren hier vor zehn Jahren noch pro Tag unterwegs, jetzt sind es der Verkehrsmengen-Analyse der Behörde zufolge bereits 2 200, jedenfalls, wenn die Warnbaken abtransportiert sind.

Konkret ist laut Behörde jetzt der 15. Mai als Übergabe-Termin vorgesehen. Damit endeten dann acht Monate Bauzeit. Aufgrund von unvorhergesehenen Problemen während der Tiefbauarbeiten habe sich ein neuer Bauzeitenplan ergeben.

In den vergangenen Monaten ist in dem kleinen Ort im Landkreis Verden viel passiert: die alte Betonfahrbahn wurde ausgebaut, ein neues unterirdisches Entwässerungssystem aus sogenannten Rigolen wurde eingebaut, der Gehweg neu gepflastert und die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut. Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten erfolgt Anfang Mai der Asphalteinbau auf einer Strecke von rund einem Kilometer.

Während dieser letzten Bauarbeiten muss die bereits vorhandene Vollsperrung bestehen bleiben. Autofahrer nutzen weiterhin die Umleitung U 11 von Verden Richtung Häuslingen und in der Gegenrichtung die U 22. Auch die Radfahrer werden gebeten den Baustellenbereich weiterhin über die bekannte Umleitung zu umfahren.

Wer die Strecke in ihrem Urzustand kennt, weiß, dass sich die Dorfstraße in Otersen in einem erbärmlichen Zustand befand. Seit geraumer Zeit war hier nur noch Tempo 30 erlaubt, weil die Schäden so groß sind. „Die Straße wurde in den 50ern gebaut, die Betonplatten sind lose und bewegen sich, wenn man sie befährt“, berichtet Ortsvorsteher Dieter Bergstedt über den unhaltbaren Zustand. Neu vor allem die sogenannten Rigolen. „Immer dann, wenn eine Straße nicht ans reguläre Entwässerungssystem angeschlossen ist oder es noch keines gibt, können diese unterirdischen Speicher zum Einsatz kommen und dafür sorgen, dass Straßenzüge zum Beispiel bei Starkregen nicht überflutet werden“, so die Straßenbaubehörde. Insgesamt stand ein Kostenvolumen von 2,1 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Ortsdurchfahrt Otersen nimmt eine Sonderstellung im Landkreis ein. Sie ist das letzte größere Sanierungsprojekt der Straßenbaubehörde im Raum Achim/Verden im laufenden Jahr, abgesehen vom Neubau der Nordbrücke in Verden. „Darüber hinaus sind in der Region lediglich diverse Instandhaltungs- und Grünpflegearbeiten an den Landes- und Bundesstraßen vorgesehen“, teilt Pressesprecherin Anna Pajak mit.

Auf der anderen Seite der Kreisgrenze indes schreitet die Verdener Behörde zur Tat. Die Ortsdurchfahrt Visselhövede beispielsweise soll ab Herbst saniert werden, die Böhmebrücke in Walsrode im Zuge der Bundesstraße 209, ab Juli. kra