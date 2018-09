Ferienprogramm-Akteure der Gemeinde Kirchlinteln tauschen sich aus

Kirchlinteln - Im 28. Jahr des Ferienprogramms der Gemeinde Kirchlinteln lobte Bürgermeister Wolfgang Rodewald auf der Abschlussveranstaltung die Veranstalter ausdrücklich: „Sie haben sich wieder sehr kreativ gezeigt und mit neuen Ideen und Vorschlägen zu einer Bereicherung des Programms beigetragen.“

Zuvor hatte die stellvertretende Ortsvorsteherin Sigrid Lindhorst die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung durch den Ort geführt. Sie stellte auf dem Scharnhusenplatz das Kunstprojekt mit dem roten Tor und dem Rübenmarktmann vor, der am 16. September von Ragna Reusch aus einem Eichenstamm gesägt werden soll.

Auf dem weiteren Rundgang in Richtung Kita Unter den Buchen kam in der Gruppe die Frage auf, was mit dem ehemaligen Edeka geschieht. „Wenn ich mir wünschen könnte, was aus dem Gebäude werden soll, würden weitere Wohnungen an dieser Stelle entstehen“, sagte Bürgermeister Rodewald. In der Kindertagesstätte informierten sich die Veranstalter bei der Leitung der Einrichtung, um mehr über die Teilnehmer der zukünftigen Ferienprogramme zu erfahren.

Zurück im Krug, dankte Rodewald den Organisatoren des Ferienprogramms 2018 für ihr Engagement. „Zusätzlich zu den bereits bewährten und von den Kindern immer wieder gerne besuchten und nachgefragten Veranstaltungen der vergangenen Jahre, ist es schön, dass auch immer neue Angebote hinzukommen.“ So gab es in diesem Jahr zum Beispiel zwei schießsportliche Programmpunkte. Der Schützenverein Kirchlinteln beteiligte sich mit einem Lichtpunktschießen und der Schützenverein Hohenaverbergen bot „Triff die Zehn“ an. Spaß auf dem Reiterhof in Sehlingen war ganz neu im Programm, ebenso das Musizieren mit Kindern. Nach einigen Jahren Pause lockten in diesem Sommer „Die Allerpiraten“ erneut viele Kinder an.

Rodewald präsentierte einige Zahlen zu den Ferienaktionen. Insgesamt gab es in diesem Jahr 59 Veranstaltungen. Aufgrund einer sehr großen Nachfrage erklärten sich zwei Veranstalter spontan bereit, noch je eine Zusatzveranstaltung anzubieten. 366 Kinder, 181 Mädchen und 185 Jungen, nutzten das abwechslungsreiche Angebot. Mit 1590 abgegebenen Anmeldungen, 998 festen Zusagen sowie 592 Plätzen auf der Warteliste kam jedes Kind auf durchschnittlich drei Veranstaltungen.

„Um den vielen Kindern, die sich jedes Jahr auf das Ferienprogramm freuen, auch im kommenden Jahr wieder vielfältige Angebote unterbreiten zu können, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie alle 2019 wieder teilnehmen würden“, sagte Rodewald abschließend, bevor sich die Veranstalter an einem Dankesbüfett über ihre Programme und Ideen für das kommende Jahr austauschen konnten.

lee