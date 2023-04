Otersens Dorfladen will ein Hybrid werden

+ © Steffen Lühning De Vorstand des Dorfladen-Vereins mit Günter Lühning, Inka Prigge-Wursthorn, Sabine Koch, Janine Rowohlt, Ines Homann und Dieter Bergstedt empfahl den Mitgliedern den Umbau zum Hybrid-Dorfladen – und die Mitgliederversammlung stimmte mit 330 Ja-Stimmen zu. © Steffen Lühning

Beim Dorfladen in Otersen geht die Fahrt in Richtung Zukunft. 99 Prozent der Mitglieder stimmten für eine Neuausrichtung mit erweiterten Öffnungszeiten.

Otersen – 22 Jahre nach der Eröffnung des Dorfladen Otersen sieht sich die „von Bürgern für Bürger“ geführte Einrichtung vor großen Herausforderungen und stellte an einer entscheidenden Weggabelung in der jüngsten Mitgliederversammlung die Fahrtrichtung auf Zukunft: Mit 99 Prozent Ja-Stimmen wurde beschlossen, den Dorfladen in diesem Jahr zum Hybrid-Dorfladen umzubauen und zu modernisieren. Die Geschäftszeiten sollen von bisher regulär 53 Stunden auf 105 Stunden pro Woche und täglich von 6 bis 21 Uhr erweitert werden. 40 Stunden mit persönlicher Bedienung – und 65 Stunden digital mit Türöffnung per Kundenkarte. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Rote Zahlen durch Mindestlohn

Im ersten Teil der Mitgliederversammlung im voll besetzten Allercafé ging es um Bilanzen der Vorjahre. Durch den Anstieg des Mindestlohns um 41 Prozent seit 2015 ist der Dorfladen in die roten Zahlen gerutscht. Vergangenes Jahr konnte der Jahresumsatz nach stabil 400 000 Euro in den Vorjahren auf zuletzt 440 000 Euro gesteigert werden. Um die gestiegenen Kosten zu decken, konnte der Dorfladen seinen Rohertrag auf gut 25 Prozent verbessern, trotzdem ergaben sich leicht rote Zahlen, so der Verein.

+ Der Verein ist Eigentümer des Grundstücks Steinfeld 9 mit Geschäft, Café und zwei Mietwohnungen. Die dahinter liegende, 1 500 Quadratmeter große Fläche war bisher unbebaubares Gartenland und kann aufgrund des neuen Bebauungsplanes mit zwei Mehrfamilienhäusern und seniorengerechten Wohnungen bebaut werden. © Dorfladen

Die 140 Mitglieder haben seit Bestehen 483 Kapitalanteile zu je 250 Euro und somit gut 120 000 Euro Eigenkapital eingebracht. Der Verein ist Eigentümer des über 3 000 Quadratmeter großen Grundstücks mit der Immobilie, die 180 Quadratmeter Ladenfläche, 70 Quadratmeter Allercafé und zwei vermietete Wohnungen mit 135 Quadratmetern Wohnfläche umfasst. Die Immobilie steht in der Bilanz lediglich noch mit knapp 130 000 Euro. „Wegen dieser geringen Bewertung haben wir ein negatives Eigenkapital von 32 000 Euro oder 13 Prozent in der Bilanz“, sorgte Vorsitzender Günter Lühning für Transparenz. Die stillen Reserven im Immobilien-Vermögen bezifferte er auf 200 000 Euro. Zum Dorfladen-Grundstück gehört eine 1 500 Quadratmeter große Teilfläche, die bisher unbebaubares Gartenland war und durch den neuen Bebauungsplan der Gemeinde jetzt mit zwei Mehrfamilienhäusern und seniorengerechten Wohnungen bebaubar ist.

+ Im Rahmen der der Dorfladen-Versammlung wurden die langjährigen Mitglieder des Aufsichtsrates einmütig wiedergewählt: Torsten Wöbse, Elke Deden und Karlheinz Bruns (von links). © Steffen Lühning

Ohne Gegenstimmen wurde Hauke Schormair als neuer Kassenprüfer und damit zum Nachfolger von Harald Priemke gewählt. Sehr einmütig wurden auch die drei Mitglieder des Aufsichtsrates – Elke Deden aus Wittlohe, Karlheinz Bruns aus Ludwigslust und Bäckermeister Torsten Wöbse aus Kirchlinteln – wiedergewählt.

Verändertes Einkaufsverhalten

„Arbeitskräftemangel, steigende Lohn- und Energiekosten, verändertes Einkaufsverhalten durch inflationsbedingte Sparzwänge – das sind die Herausforderungen, vor denen viele kleine Lebensmittelgeschäfte stehen. Wir haben zusätzlich noch die Folgen der Sperrung der Ortsdurchfahrt seit September sowie gleich mehrere Langzeit-Kranke in unserer Belegschaft zu meistern. Wir mussten mit der Reduzierung der Geschäftszeiten von regulär 53 auf jetzt 38 Stunden reagieren“, berichtete Lühning.

Großer Dank geht an die treue Kundschaft

Er dankte den vielen treuen Kunden, weil der Umsatz-Rückgang geringer als befürchtet ausfiel. „Mit vielen Investitionen – zum Beispiel den Photovoltaik-Anlagen 2010 und 2021, waren wir der Zeit immer ein Stück weit voraus.“ Den innovativen Kurs will der Dorfladen-Verein fortsetzen. Nach Abwägung von Vor- und Nachteilen sprachen sich alle neun Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat für die nächste große Investition noch in diesem Jahr aus – den Umbau zum Hybrid-Dorfladen. „Wir sind und bleiben Begegnungsstätte und sichern auch in Zukunft den Einkauf mit persönlicher Bedienung. Zusätzlich wird digitaler Einkauf möglich – zu Zeiten, in denen die Dorfladen-Tür bisher geschlossen blieb, in der Mittagszeit, nach 18 Uhr, am Sonnabendnachmittag und auch am Sonntag“, berichtete der Vorstand. „Unsere mit 99 Jahren älteste, treue Kundin wird weiterhin eigenständig einkaufen können und für jüngere Erwachsene und Berufstätige werden wir attraktiver“, sind die Verantwortlichen überzeugt. Ein umfassender Umbau ist dafür erforderlich. Neben beantragten Fördermitteln für Kleinunternehmen sieht der Finanzierungsplan möglichst 42 000 Euro Eigenmittel von Mitgliedern durch weitere Kapitalanteile über je 250 Euro vor. Nach Beantwortung vieler Fragen hatten dann die Mitglieder in geheimer Abstimmung das Wort. „Vier Enthaltungen, null Gegenstimmen und 330 Ja-Stimmen“, lautete die einmütige Antwort. „Dieses eindeutige Ergebnis hatten wir nicht erwartet und es motiviert uns zum Weitermachen“, sprach der zweite Vorsitzende und Ortsvorsteher Dieter Bergstedt aus, was alle Vorstandsmitglieder dachten.